Fondsenrondje: Leve Amerika!

De strijd om de kiezer is gestreden en het zijn de Democraten die de macht grijpen in het Huis van Afgevaardigden. Beleggers zijn er in ieder geval blij mee en zetten de AEX 1,4% hoger.

Het zou kunnen dat het enthousiasme komt omdat Trump een groot deel van zijn macht heeft verloren en dat de kans op een verdere escalatie van de handelsoorlog afneemt. Ik denk beleggers gewoon blij zijn dat er nu duidelijkheid is, zodat we over kunnen gaan tot de orde van de dag.

Het optimisme viert vandaag hoogtij op de Europese beurzen, want alle indices staan dik in de plus. De Duitsers (+1,2%) en Fransen (+1,4%) doen het net zo goed als wij in Amsterdam. De absolute uitschieters zijn de Spaanse en Italiaanse beurzen die winsten noteren van rond de 1,8%.

Ahold

Ahold (+7,1%) heeft de perfecte dag uitgekozen om met cijfers langs te komen. Deze waren niet verkeerd zo steeg de omzet met 3,6%. Met name de groeicijfers in Nederland zijn goed.

De supermarktketen weet het voor elkaar te krijgen om in ons kleine kikkerlandje een 5,9% hoger omzet in de boeken te zetten. Daarnaast steeg de verwachte vrije kasstroom van €1,9 miljard naar €2,0 miljard.

Dit biedt weer kansen op een nieuw aandeleninkoopprogramma. Of het er ook van komt is natuurlijk een tweede, maar beleggers zijn in ieder geval positief gestemd.

ABN Amro

Ook ABN Amro (+0,8%) publiceerde beter dan verwachte derdekwartaalcijfers. De totale baten stegen met 9% tot €2,3 miljard in vergelijking met Q3 2017 (€2,1 miljard). Daarentegen stegen de operationele kosten met slechts 2%.

U hoeft geen Albert Einstein te zijn om te begrijpen dat er onderaan de streep dan meer geld overblijft. De nettowinst steeg in Q3 2018 naar €725 miljoen daar waar analisten uitgingen van positief resultaat van €600 miljoen.

Prima cijfers dus. Daar komt nog bij dat de cost/income ratio, die de efficiëntie van een bank weergeeft, daalde naar het lage niveau van 52,9. In Q3 2017 bedroeg deze ratio nog 56,9. Alles gezegd hebbende valt de koersstijging een beetje tegen.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 1,4% en presteert daarmee in lijn met de DAX en CAC. De positieve uitschieters zijn de Zuid-Europese beurzen

De Amerikaanse futures noteren plussen tot 1,3%.

Goud stijgt 0,6%.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-2,0%) zijn wederom uit de gratie

De euro stijgt 0,6% en noteert 1,149 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,55%) en Duitse tienjaarsrente (0,43%) doen gek genoeg niet zoveel.

Damrak

Risicovolle aandelen zoals Altice (+5,4%), ArcelorMittal (+2,6%) en Galapagos (+2,2%) doen het op dit soort dagen uitstekend.

De verzekeraars blijven achter vandaag, maar staan wel allemaal in de plus.

Het komt niet vaak voor dat alle aandelen in de plus staan binnen de AEX.

IMCD (+2,5%) publiceerde uitstekende derdekwartaalcijfers en wordt hier door beleggers voor beloond. De omzet exclusief valuta-effecten steeg met bijna 30% in de eerste negen maanden van dit jaar.

Daarentegen gaf Kendrion (-6,5%) een omzet- en winstwaarschuwing voor 2018. ING houdt vertrouwen en handhaaft haar koopadvies met koersdoel van €40.

PostNL (-0,9%) krijgt een koersdoelverlaging van HSBC om de oren. Het aandeel gaat naar €2,80 van €3,20.

Alfen (+2,7%) zit weer in de winning mood.

Adviezen

PostNL: naar €2,80 van €3,20 en houden - HSBC

