Liveblog: Ahold en Fugro

Het is me uit dit bericht niet helemaal duidelijk wat precies de bedoeling is met dat Ahold-initiatief.



that can supply several stores suggereert dat het een soort mini-distributiecentra zijn. Dus geen Ikea magazijnen. Waarschijnlijk vooral geoptimaliseerd voor internet bestellingen.



Maar in principe kan dit misschien het begin van het einde van het zelfbedieningsconcept zijn. Dus je tikt op een scherm aan wat je wil hebben, en een gerobotiseerd magazijn zorgt dat de spullen over de "toonbank" komen, direct volledig automatisch gefactureerd. Eigenlijk een soort high-tech kruidenierszaak. Dat kan potentieel fortuinen schelen aan winkeloppervlak en personeel.



Voor de Ikea zie ik ook kansen: niet een pakhuis waar de klanten zelf hun dozen uit trekken, maar een veel compacter pakhuis waar robots de dozen uit trekken. De klanten geven in de "winkel", eigenlijk een toonzaal, aan welke meubelen ze willen, als ze buiten komen staan hun dozen klaar in een kluis die je met een code of een app of iets dergelijks kan openen.