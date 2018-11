Liveblog: Ahold en Fugro

Update 10:50 uur: Geldmaat

Die is scherp :-)

"Geldmaat" is gewoon een beetje krakkemikkige vertaling van "Paypal"? — Nationaal Gyurka Jansen (@ThE_ED) 7 november 2018

Update 10:30 uur: Teslin

Gedoe bij Accell (en héél toevallig een dik interview in FD gisteren), het verhaal Beter Bed kent u en vandaag zit Teslin met de handen in het haar over cijfers en outlook Kendrion? Het is gemakkelijk om de vermogensbeheerder uit te lachen of verwijten te maken, maar zo'n rare portfolio is dit toch niet?

Verre van dat, maar ook dat is beleggersrisico: mooie bedrijven en aandelen kunnen zich lelijk tegen u keren. En bij Teslin komt dit jaar veel tegelijk. Pure pech, dunkt me. Ik wens het huis veel succes met het schrijven van de aandeelhouderbrief met kerst.

#Kendrion -5%. op Q3's en -35% YTD. Arme veelbesproken vermogensbeheerder #Teslin, dat behalve grootaandeelhouder #Accell (-33% YTD) en #BeterBed (-65%) ook grootaandeelhouder Kendrion is (12,4%). Hier porto Teslin Participaties pic.twitter.com/qc7eFn82YR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 november 2018

Update 10:15 uur: Lies, damned lies, and statistics?

Om de VS midterms voor vandaag af te sluiten. Tip: schrijf deze cijfers niet als zekerheidje in uw agenda. Het wil nog wel eens anders uitpakken. Zo levert oktober statistich gezien aandelen +0,4% op, maar dit jaar kwam dat er niet helemaal uit, zoals u hebt gemerkt.

Cijfer v/d dag: beursjaar volgend op tussentijdse verkiezingen levert historisch gemiddeld 17% winst op, ongeacht de samenstelling van huis/senaat/president.



Periode januari/oktober v/h verkiezingsjaar is altijd slechter dan gemiddeld (-1% ipv 7% winst). #TheOnlyWayIsUp pic.twitter.com/hIQwDJz9dn — Tom Simonts (@TSimonts) 7 november 2018

Update 10:00 uur: Wat is nou eigenlijk beleggen?

Officiële definities zijn er niet wat het verschil is tussen handelen en beleggen. Hoe denkt u er over? Ik ben (als lange termijnbelegger) ouderwets uit de Benjamin Graham school. Ik neem aan dat bijvoorbeeld goud- en bitcoin liefhebers/fans/beleggers/handelaren (aanvinken naar keuze) het volstrekt met me oneens zijn.

Let wel, IEX is neutraal. k verkondig louter mijn eigen opvattingen.

De uwe misschien? Laat maar horen.

Update 09:30 uur: Ahold Delhaize

Hoe lang bent u? Bier en chips graag onderaan Zaandam, groente en fruit kunnen tegen het plafond:

#AholdDelhaize (+5%) op mooie Q3-cijfers) gaat t anders doen (in VS), Reuters: https://t.co/C7FdnrROKJ Volgende week strategie-update. pic.twitter.com/nsusZdaA1H — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 november 2018

Ik krijg visioenen (eigenlijk nachtmerries, maar mijn vrouw leest mee) van die vreselijke Ikea-magazijnen met die stellages van 10 meter hoog. Misschien dat Ahold Delhaize ze een beetje opleukt. Eerst 13 november afwachten, dan presenteert nieuwe CEO Frans Muller zijn strategie. Hij start in ieder geval met lekker cijfers:

Citaatje Nico:

Sterke cijfers die laten zien dat het economisch goed gaat in de markten waar Ahold actief is. Uiteraard zal pas in een mindere economische periode duidelijk worden hoe Ahold en de andere grote supermarktketens zich staande houden in het Amerikaanse concurrentiegeweld.

We schreven al eerder dat Ahold Delhaize vanuit haar opgebouwde expertise wellicht niet de grootste speler is, maar wel eentje met kennis van zaken. Het neemt stap voor stap initiatieven waarmee ook online de aanwezigheid vergroot wordt.

Ik ben het met hem eens. Sinds de eerst winkel in 1887 open ging, voert Albert Heijn vrijwel permanent hevige concurrentiestrijd en prijzenoorlogen en daar is ze tot dusverre altijd glansrijk uit tevoorschijn gekomen. Misschien is de komst van Amazon inderdaad de grootste uitdaging tot nu toe in naar bestaan.

Ook dat kan een voordeel zijn, als er zwakkere en minder innovatieve concurrenten buitenspel worden gezet. Last but not least, wie zegt eigenlijk dat Amazon dit potje gaat winnen en alles naar zich toe trekt?

Update uur 09:00: Fugro

Let u even op vandaag:

#CGG is presenting its new strategic plan today and its 40% stake in the Seabed Geisolutions JV with #Fugro (60% stake) seems for sale.This OBN business is rather lumpy..and I expect that also Fugro prefers to exit...Only recently Magseis acquired Fairfield (#AEX, #Offshore) pic.twitter.com/zk4FqZ5bFd — Michel Aupers (@MichelAupers) 7 november 2018

Update: 09:00 uur: Nederlands heerscht!

Goedemorgen, wat een mooi filmpje van Bloemkoolberg. En wat is het toch jammer dat we hier eigenlijk niet in kunnen beleggen. Hup, breng het hele Westland naar de beurs.