Het Huis van Afgevaardigden is nu voor de Democraten en de Senaat blijft van de Republikeinen, zoals verwacht. Wordt er zo niet gemakkelijker op voor president Donald Trump?

U.S. stock futures point to a strong opening on Wall Street after Democrats win U.S. House. @randewich breaks down what #Midterms2018 mean for the markets: https://t.co/kHdsmf67GH pic.twitter.com/Dk6tshuhoP — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 november 2018

Dit is de reactie van de S&P 500 mini future, welgeteld +0,2%. De dollar zakt ook iets naar alweer 1,145 en de Amerikaanse Ten Year Treasury Yield daalt drie basispunten naar 3,21%.



Dat was dat, gauw over naar de Q3's van vandaag. ABN Amro boekt 8% meer winst en zegt de kosten beter onder controle te hebben. Mag ik er iets aan toevoegen? Het is ook alweer een tijd geleden dat er ruzie en herrie in de tent was.

ABN AMRO heeft een goed derde kwartaal afgesloten. Wil je meer weten over de resultaten? Lees het persbericht #3Q18 https://t.co/0VJNGPoCNS — ABN AMRO (@ABNAMRO) 7 november 2018

Ahold Delhaize boekt 6% meer omzet in Nederland, 3% in de VS, 0,6% in België en online +28%. Prima cijfers dus:

Ahold Delhaize delivered strong earnings and sales growth in Q3. Catch the highlights below from across the group: https://t.co/a30diLJ6Qh pic.twitter.com/hbNa4MaPZJ — Ahold Delhaize (@AholdDelhaize) 7 november 2018

En Reuters weet al iets van de strategie-update van 13 november?

Ahold ups stakes in U.S. grocery war with mini-"robot supermarkets" https://t.co/P9DEe56QmC — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 november 2018

Alsof het een technologie groeiaandeel is, IMCD groeit met dikke double digits:

IMCD reports 26% EBITA growth in the first nine months of 2018. Read the full press release on our website: https://t.co/c63bJoHY4r — IMCD Communications (@IMCDComms) 7 november 2018

Nog meer, NSI herhaalt de prognose, maar Kendrion verlaagt helaas de verwachtingen vanwege een moeilijke automotive markt. Gauw naar de brede markt. Is dit alles? Dit is alles. Alsof het een doodgewone beursdag is. We hebben het de laatste jaren gekker meegemaakt met verkiezingen.



Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

PostNL: naar €2,80 van €3,20 (hold) - HSBC

'The surprise was that there was no surprise': See latest market reaction and commentary after Democrats win control of the U.S. House https://t.co/Yx5zYWSrmg pic.twitter.com/sdy8bddr3z — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 november 2018

This time, stocks got it right. Now about that October rout... https://t.co/zV0sqbMjcR — Bloomberg Markets (@markets) 7 november 2018

Exit from manufacturing in China to dodge Trump's duties gains pace https://t.co/2LhSTFRVyN — Bloomberg Markets (@markets) 7 november 2018

China says it will cut maximum length of stock trading haltshttps://t.co/8OXDt3LzuU pic.twitter.com/mlUEGN5U9X — Bloomberg Markets (@markets) 7 november 2018

Apple’s Asia suppliers' stocks fall after reported cancellation of iPhone XR production boost https://t.co/i6V3qMuZuE via @ReutersTV pic.twitter.com/NDnu64QZFA — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 november 2018

Good morning from #Germany where the GDP forecasts are in free fall. Today, German Council of Econ Experts (so called 5 wise men) will cut German GDP growth forecasts for 2018 by a whopping 0.7ppts from 2.3% to 1.6%. Cut 2019 forecast from 1.8% to 1.5%, close to potential growth. pic.twitter.com/az0rUm5Fsp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7 november 2018

