Slot: Voorzichtig omhoog

Deze beursdag zal niet de boeken in gaan als meest spectaculaire aller tijden. Desalnietemin weet de AEX de dag af te sluiten met plusje van 0,1%.

De enige garantie die ik u durf te geven is dat de handelsdag van morgen een stuk interessanter gaat worden dan die van vandaag. We weten dan meer over hoe de Senaat en Huis van Afgevaardigden eruit zien.

De Senaat wordt niet spannend aangezien slechts een derde van de zetels opnieuw verdeeld zal worden. De Republikeinen zullen hun meerderheid hier waarschijnlijk met succes verdedigen.

Daarentegen wordt de verkiezing voor het nieuwe Huis van Afgevaardigden, redelijk te vergelijken met de Nederlandse Tweede Kamer, een stuk spannender. Op basis van opiniepeilingen mogen we verwachten dat de Democraten daar de macht zullen grijpen.

De wedkantoren ondersteunen dit en denken dat de kans ongeveer 70% is dat de Democraten het Huis voor zich gaan winnen. Toch durf ik mij niet aan een voorspelling te wagen, aangezien de peilingen er bij de Brexit en de verkiezing van Trump gruwelijk naast zaten.

Hunter Douglas

Qua cijfers moesten we vandaag even afkicken. Alleen Hunter Douglas (+4,8%) publiceerde haar cijfers en die waren goed. De raambekleder rapporteerde in de eerste negen maanden van dit jaar een omzetstijging van 15,8%.

Deze groei van de opbrengsten was een gevolg van hogere volumes, overnames en valutameevallers. Oftewel, alles zat mee voor het Rotterdamse bedrijf. Het is de verwachting dat de winst per aandeel uitkomt op €6, wat leidt tot een K/W van 10 voor 2018.

Alfen

De bleeder van de dag is Alfen (-5,1%) dat in de verkoop wordt gezet, omdat speculatie over een overname van de grootaandeelhouder naar het rijk der fabelen mag worden verwezen. Gisteren stond het aandeel door een gerucht hierover nog 5% in de plus.

Echter, bleek er een vertaalfout te zijn, waardoor bleek dat ABN Amro de speculaties helemaal niet bevestigde. De believers van het eerste uur zullen hier niet wakker van liggen, want het aandeel staat sinds de beursgang nog altijd 50% hoger.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen in een brede lijn op. De Nederlandse rente stijgt twee basispunten naar 0,56%. Aan kop gaan nog altijd de Turken met een yield van 16,9%.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee doen we het een stuk beter dan de overige Europese indices die grotendeels in het rood staan. De DAX (-0,1%) en CAC (-0,3%) kunnen ons voorbeeld niet volgen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,5% omlaag en noteert 16,3 punten.

De Amerikaanse beurzen gaan allemaal omhoog. De winsten zijn echter beperkt tot 0,5%.

De euro blijft vlak liggen en noteert 1,141 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,56%) en Duitse rente (0,43%) stijgen één á twee basispunten.

Olie: WTI (-2,2%) en Brent (-0,3%) zakken steeds verder weg.

Goud (-0,5%) heeft het even niet.

Het Damrak

De chippers zijn de absolute outperformers op het Damrak. ASML (+2,8%), ASMI (+3,0%) en Besi (+1,1%) staan allemaal in de lift.

Signify (+1,3%) krijgt een adviesverhoging van de analisten van Jefferies. Het aandeel gaat naar hold van underperform.

KPN (-0,1%) kan niet profiteren van het koopadvies van Bank of America.

PostNL (+4,0%) gaat in de rebound. Het verlies van gisteren is voor een deel goedgemaakt. Daarnaast kreeg het aandeel een koersdoelverhoging van Berenberg.

Brunel (+2,0%) wordt door Kepler Cheuvreux op kopen gezet. Beleggers zijn gematigd positief.

De verzekeraars lagen vandaag wat slechter, al valt die min van 1,3% voor ASR wel mee.

Kepler Cheuvreux haalt Sligro (-2,8%) van de kooplijst en verlaagt het advies naar houden.

Om te eindigen met een understatement, het is niet de dag en niet het jaar van Accell (-2,0%).

Adviezen

KPN: naar buy van neutral - Bank of America Merrill Lynch

Royal Dutch Shell: naar 2840p van 2850p (hold) - HSBC

Signify: naar hold van underperform - Jefferies

PostNL: naar €2,40 van €2,35 (hold) - Berenberg

Sligro: naar hold van buy (€42) - Kepler Cheuvreux

Brunel: naar buy van hold en naar €15,40 van €17 - Kepler Cheuvreux

Envipco: naar €19,50 van €16,75 (buy) - NIBC

