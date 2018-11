Slot: Big Tech onderuit!

Het zijn de technologiefondsen die vandaag door het putje gaan. Sinds de opening van Amerika zakten aandelen zoals ASML (-1,7%), ASMI (-5,9%) en Besi (-1,0%) steeds verder weg. Daarentegen hield de AEX (+0,0%) wel dapper stand.

Op Wall Street zien we dat big tech de grootste klappen krijgt. Giganten zoals Amazon (-3,4%), Alphabet (-3,2%) en Apple (-2,9%) worden in de uitverkoop gezet. Laatstgenoemde zakt zelfs eventjes door de $200-grens heen. Op 23 juli ging het aandeel op prachtige kwartaalcijfers nog door deze magische barrière heen, maar dat feestje is van korte duur geweest.

Op die 23 juli wist Apple het zelfs voor elkaar te krijgen om als eerste bedrijf de $1 biljoen aan beurswaarde aan te tikken. Dit is dus een eentje met elf nulletjes erachter. Dit betekent niet perse het begin van het einde, want de ontwikkelaar van de bekende iPhones wist in het derde kwartaal nog altijd meer dan $50 miljard aan omzet binnen te harken.

Geen bedrijf in de wereld die dat nog voor elkaar heeft gekregen. Vergeet ook niet dat een aandeel Apple tien jaar geleden slechts $12,76 kostte. Nu staan we op $201, wat een winst betekent van 1460%. Omgerekend komen we uit op een rendement van bijna 32% per jaar.

Het is mij in ieder geval nog niet gelukt om mijn portefeuille met zo'n dergelijk bedrag te laten groeien in één jaar, laat staan dit gedurende tien jaar vol te houden. Kortom, ik ben de laatste die het bedrijf moet afbranden. Overigens heb ik zelfs een longpositie in het aandeel, dus dat zou niet geloofwaardig overkomen.

PostNL

De bleeder op het Damrak is PostNL (-5,9%) die derdekwartaalcijfers publiceerde die in lijn waren met de verwachtingen van analisten. De omzet steeg met 1,4%, die met name positief werd beïnvloed door het pakkettenvervoer (+20%). De brievenpost (-12%) blijft een drama.

Ondanks de lichte omzetstijging daalde de winst in het derde kwartaal naar €19 miljoen. Om nog enigszins iets te kunnen verdienen aan de brievenpost, heeft PostNL besloten de prijs van een postzegel met 5% te verhogen naar €0,87. Beleggers hebben er in ieder geval weinig vertrouwen in dat het management het tij kan keren, want het aandeel noteert slechts 7,1 keer de verwachte winst voor 2019.

Vopak

Gelukkig hebben we nog Vopak dat 5,0% stijgt op meevallende cijfers. Goed nieuws was dat de omzet van het bedrijf in het derde kwartaal 3,5% steeg naar €183 miljoen. Daarnaast is de bezettingsgraad van 86% dik in orde.

Niet alleen vandaag, maar het gehele jaar behoort Vopak tot de outperformers van de AEX. Beleggers hebben inmiddels een koerswinst van 15% kunnen incasseren exclusief het dividend van ongeveer 2,5%. Kortom, 2018 zou weleens het jaar van Vopak kunnen worden.

Rentes

Gelukkig ben ik geen obligatiehandelaar, want de bewegingen in renteland zijn wederom minimaal. De Nederlandse tienjaarsrente daalt met één basispunt naar 0,54%. Zelfs de Italiaanse yield doet niet veel vandaag. Dat zegt wel genoeg.

Brede markt

De AEX gaat 0,03% omhoog en presteert in lijn met de overige Europese indices. De DAX (-0,2%) en CAC (+0,1%) blijven ook dicht bij huis. Negatieve uitschieters hebben we niet, of we moeten de Italiaanse beurs met een min van 0,6% noemen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,3% omlaag en noteert 16,5 punten.

De beurzen in de VS laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,6%) en S&P500 (+0,3%) laten keurige plussen zien terwijl de Nasdaq 0,9% lager staat.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,139 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,54%) en Duitse rente (0,43%) dalen een basispuntje.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,6%) maken een kleine draai. De afgelopen weken waren niet best te noemen.

Goud (-0,3%) maakt een kleine pas op de plaats.

Het Damrak

Het is zwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,5%) die de kar trekt vandaag. Zonder De Koninklijke was de AEX zeker in de min gesloten.

Aalberts (-2,8%) zakte in de loop van de middag steeds verder weg. De afgelopen paar dagen leek het aandeel nog zo leuk te herstellen.

Unibail Rodamco (-1,0%) heeft last van een koersdoelverlaging van Morgan Stanley. Het aandeel gaat naar €165 van €190.

Eerlijk gezegd kwamen de meeste Nederlandse hoofdfondsen niet echt in beweging.

Binnen de AMX valt er altijd wat te beleven. TomTom (-5,4%) liep de laatste week fors op en doet nu een stap terug. Laten we het op winstnemingen houden.

Adyen (-2,7%) beweegt alle kanten op en dit keer is het de verkeerde.

Beleggers lijken veel vertrouwen te hebben in de cijfers van BAM (+4,5%) aanstaande donderdag. Het aandeel is de absolute uitblinker binnen de midcap index.

Nu de volatiliteit eruit begint te lopen, is Flow Traders (-2,7%) even uit de gratie.

Onder de kleine fondsen is Alfen (+5,1%) de topper. ABN Amro bevestigt een gerucht dat grootaandeelhouder Infestos de laadpalenfabrikant van de beurs gaat halen. Heel raar allemaal, want het aandeel staat slechts een halfjaar genoteerd op het Damrak.

Adviezen

ING: naar €15 van €16,50 (buy) - Berenberg

ING: naar buy van hold en naar €12,90 van €12,70 - Kepler Cheuvreux

ING: naar accumulate van hold en naar €13,50 van €13 - KBC

ING: naar €16 van €15,90 - UBS

Galapagos: naar $131 van $127 - Morgan Stanley

Unibail: naar €165 van €190 - Morgan Stanley

ASMI: naar €51,50 van €51 - Credit Suisse

ASMI: naar €52 van €54,60 - Kepler Cheuvreux

Wolters Kluwer: naar €55,50 van €57,80 - Barclays

SBM Offshore: naar €22,80 van €16,40 en kopen - Societe Generale

Van Lanschot Kempen: naar €26,70 van €26,40 - UBS

