Ik geloof niet dat je een klein fonds als Acomo met technische analyse kunt beoordelen. Wat is er namelijk met Acomo aan de hand?

- De resultaten van Acomo over 1H18 zijn sterk beïnvloed door dalende prijzen van enkele speceijen op de wereldmarkt. Dat resultaat werd nog versterkt door de koers van de dollar. Niet iets waar het bedrijf invloed op uit kon oefenen.

- Acomo bereikt de aandeelhouder slechts twee maal per jaar met hun halfjaar- en jaarverslag.

- Extra aandacht moet dus komen van overnames en die liggen, volgens de bestuursvoorzitter, niet voor het oprapen.

Geen wonder dus dat de koers een dalende lijn heeft ingezet. Daar was een technische analyse helemaal niet voor nodig.