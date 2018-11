Na de forse bewegingen die we de afgelopen weken hebben gezien op de financiële markten, is het niet verkeerd dat we het in Amsterdam eens een keer rustig aan doen. De AEX weet er een plusje klein plusje van 0,3% uit te persen.

Naast de kwartaalcijfers van PostNL (+0,2%) en Vopak (+5,1%) die gematigd positief worden ontvangen, is er nog een macrocijfer dat de beurzen in beweging kan krijgen. Dit is de ISM non-manufacuturing PMI die een indicatie geeft over hoe het gesteld is met de dienstensector in de VS.

Over de maand oktober verwachten economen een cijfer van 59,5. Dit betekent dat er nog altijd een forse expansie van de dienstensector wordt getaxeerd, aangezien een getal van boven de 50 groei betekent.

Toch kunnen we niet direct zeggen dat een meevallend cijfer automatisch tot hogere koersen op het Damrak gaat zorgen, omdat hoge groeicijfers er toe kunnen leiden dat de Fed de rente sneller verhoogt. Kortom, we wachten het rustig af.

PostNL

PostNL (+0,2%) begon de dag nog met een mooie winst van 5%, maar moest deze al snel weer prijsgeven. De cijfers waren in lijn met de verwachtingen, zo steeg de omzet uit pakkettenvervoer met 20%, maar daalde de brievenpost met 12%.

Dit resulteerde in slechts een kleine stijging (+1,4%) van de omzet naar €638 miljoen in Q3 2018. Daarentegen daalde de winst naar €19 miljoen in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. Kortom, niet de resultaten die we graag willen zien.

Om de krimp in de brievenpost enigszins tegen te gaan, wordt de prijs van een postzegel verhoogd met 5% naar €0,87 euro. PostNL hoopt in de toekomst de mogelijkheid te krijgen om concurrent Sandd over te nemen, zodat het bedrijf efficiënter kan opereren. Echter, hiervoor heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog geen toestemming gegeven.

Vopak

De cijfers van Vopak worden wel met gejuich ontvangen. De omzet van het Rotterdamse bedrijf steeg in het derde kwartaal met 3,5% naar €183 miljoen. Ook de bezettingsgraad van 86% is iets beter dan verwacht.

Vopak is bezig kosten te besparen en verwacht daarom dat de ebitda significant hoger zal uitvallen in 2019. Daarnaast wordt de opslagcapaciteit uitgebreid. In Maleisië wordt er bijvoorbeeld sinds september 700.000 kubieke meter extra aan olie opgeslagen.

Dit jaar behoort Vopak tot de betere AEX-beleggingen met een winst van 15%, en dan hebben we het dividend van ongeveer 2,5% er nog niet eens bijgeteld. Echter, de afgelopen vijf jaar was deze belegging niet bepaald succesvol, want toen noteerde het aandeel nog boven de €50.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,3% en presteert daarmee iets beter dan de DAX en CAC die nog geen richting weten te kiezen.

De Amerikaanse futures noteren kleine minnetjes tot 0,3%

Goud (-0,1%) maakt een kleine pas op de plaats.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (+0,0%) weten nog niet te herstellen.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,138 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,55%) en Duitse tienjaarsrente (0,43%) weten nog niet in beweging te komen.

Damrak

ING (+0,1%) weet slechts een klein plusje op de borden te zetten, ondanks een volle lading koersdoelverhogingen van allerlei analistenbureaus.

KPN (+2,7%) doet het prima vandaag. De gehele sector ligt er wel redelijk bij, al weet alleen Orange Belgium (+2,8%) de plus van de Nederlandse telecommer te evenaren.

Unibail Rodamco (-0,7%) krijgt een forse koersdoelverlaging van Morgan Stanley om de oren. Het aandeel gaat naar €165 van €190.

Aalberts (-1,6%) heeft een off-day

Voor de rest zien we alleen maar nulletjes voor de komma onder de Nederlandse hoofdfondsen.

Uitschieter omhoog binnen de AMX is BAM (+2,5%) dat aanstaande donderdag met cijfers komt.

AMG (-3,0%) en ASMI (-2,5%) moeten iets terug na de mooie winsten van vorige week.

Kijken we naar de ASCX, zien we dat Alfen (+4,7%) wederom in de lift staat. Op €15,70 wordt er wederom een nieuwe all time high op de borden gezet.

Van Lanschot Kempen krijgt een minieme koersdoelverhoging van UBS en doet het met een koersstijging van 2,0% niet onaardig.

Adviezen

ING: naar €15 van €16,50 (buy) - Berenberg

ING: naar buy van hold en naar €12,90 van €12,70 - Kepler Cheuvreux

ING: naar accumulate van hold en naar €13,50 van €13 - KBC

ING: naar €16 van €15,90 - UBS

Galapagos: naar $131 van $127 - Morgan Stanley

Unibail: naar €165 van €190 - Morgan Stanley

ASMI: naar €51,50 van €51 - Credit Suisse

ASMI: naar €52 van €54,60 - Kepler Cheuvreux

Wolters Kluwer: naar €55,50 van €57,80 - Barclays

SBM Offshore: naar €22,80 van €16,40 en kopen - Societe Generale

Van Lanschot Kempen: naar €26,70 van €26,40 - UBS

