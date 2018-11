Minder post, meer pakketten, meer omzet, minder winst, postzegels 4,8% duurder en outlook herhaald, PostNL:

3e kwartaalcijfers PostNL: Vertrouwen in verwachting resultaten 2018 https://t.co/fvc2r8ZxKn pic.twitter.com/xpsuZiel6J — PostNL (@PostNL) 5 november 2018

Lagere bezettingsgraad, eenmalige afschrijvingen en wisselkoersen drukten Vopak in Q3, dat vanaf volgend jaar denkt te scoren. Pikant, Vopak investeert wel in gas in Nederland, waar ons land zelf wil desinvesteren.

Goed derde kwartaal voor Vopak. Eerste fase in gebruik genomen van nieuwe industriële terminal in Pengerang Maleisië. Nieuwe investeringen in gasopslag in Vlissingen en Zuid Afrika. https://t.co/X8kCnnDytl pic.twitter.com/kcQgebH4Zb — Vopak in Nederland (@Vopak_Nederland) 5 november 2018

DPA is er ook (hier) en dit is de actualiteit.

Asian shares sink as risk sentiment sours, pound hits 2-week top https://t.co/wnPSmiTfCh — Reuters Business (@ReutersBiz) 5 november 2018

Kijk aan, dat resulteeert er dan in dat de AEX futures als enige groen kleurt. Drukke week met als grootste risico de Amerikaanse midterm verkiezingen. De Fed neemt een rentebesluit en bij ons zijn cijfers van Ahold Delhaize, ABN Amro, Boskalis en BAM. U leest alles in mijn vooruitblik.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met een dikke deal van Heineken:

07:53 DPA voelt tekort aan hoogopgeleide professionals

07:42 Xi oordeelt hard over Trumps handelspolitiek

07:31 Lagere omzet en winst voor Vopak

07:21 Dalende postvolumes, meer pakketten PostNL

07:12 Aziatische beurzen flink omlaag

06:59 Postzegelprijs gaat omhoog

06:54 Arcelor rondt verkoop belang af

06:48 'Verzekeringsgroep uit Bermuda aast op Vivat'

06:22 Heineken tekent miljardendeal in China

04 nov Flinke cijferdrukte voor beleggers Amsterdam

04 nov Uber wil test zelfrijdende auto's hervatten

04 nov 'Marks & Spencer bekeek opsplitsing'

03 nov Lagere belastingen helpen Berkshire

02 nov Cao-akkoord voor Amerikaans personeel Arcelor

02 nov Apple raakt biljoenenstatus kwijt

02 nov Trump praat met Chinese leider op G20-top

02 nov Apple hard omlaag op Wall Street

02 nov TomTom blikvanger op groen Damrak

02 nov Beter Bed gaat leveren aan EuroParcs

02 nov 'Chipreus Broadcom eist miljard van VW'

02 nov Barclays scoort slechtste in stresstest

Analistenadvies luidt:

Wolters Kluwer: naar €55,50 van €57,80 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is wel eens voller geweest:

08:00 PostNL Q3-cijfers

08:00 Vopak Q3-cijfers

08:00 DPA Group Q3-cijfers

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI okt 59,5

En dan nog even dit

Gezellig:

Italy’s simmering budget standoff set to dominate finance minister talk in Brussels https://t.co/jwRZ4z2GJ8 — Bloomberg (@business) 5 november 2018

Dit ook:

All eyes are on Tuesday's U.K. Cabinet meeting for a Brexit breakthrough https://t.co/QQnMUAFB0e — Bloomberg (@business) 5 november 2018

Dit valt dan weer mee?

The world's biggest banks are moving far fewer employees abroad because of Brexit than first planned https://t.co/oEYVXb5ZTM — Bloomberg (@business) 5 november 2018

Het spul valt uit de trend?

Oil prices fall as U.S. grants Iran sanction waivers to major importers https://t.co/34cfMsToio — Reuters Business (@ReutersBiz) 5 november 2018

De president vertelt het u zelf:

Chinese President Xi Jinping hits back against protectionist trade policies https://t.co/EcjbyFDML5 via @TicToc pic.twitter.com/OgXTdCvs9H — Bloomberg New Economy Forum (@neweconforum) 5 november 2018

Zou goed kunnen en een mooie verklaring voor de koersdaling zijn:

Signs of profit peak put global stocks at a crossroads: Surging earnings have been the major driver of the Dow industrials’ run this year to 15 records. But many believe the profits bonanza is at an end. https://t.co/AivGQGDaji pic.twitter.com/aWL6sCUIJM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 november 2018

Veel plezier en succes.