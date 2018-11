TA: De Apple valt niet ver...

Laat zien dat de Dow Aex drijven op emoties....roekeloosheid Trump..hoop ..verwachtingswaarde..nieuws ook emotie ..als voorbeeld...daarom zeer lastig te volgen.. laat staan te voorspellen..emoties oncontroleerbaar

Alleen tot 6 november nu is/lijkt gemakkelijk. ...na de 6 nov. een 10 punter down past in het scenario/draaiboek....een beurs gedreven door emoties is voor de analist Ta en Fa onbegonnen werk....was vrijdag



Alles wijst op een Aex/Dow hoe korter in tijd hoe meer onder invloed van emoties en dus hoe beter manipuleerbaar...



Emoties en TA ..Nico Bakker heeft / is mandje vol van: euforisch alleluja gevoelens jubel stemming en brengt dit in zijn TA te voorschijn



Werkt zijn TA : ja als de Aex stijgt van 520 naar 528 in een dag/nacht is zijn T. Analyse dus spot on en-- indien gevolgd goed verdiend--

Aex daalt echter dezelfde dag naar 521..had je Nico gevolgd dan was t mis d.w.z. alles weer verloren.



Emotie/Model Nico werkt alleen bij sterke stijgingen euforie jubel als emotie. Emotie /Model Nico werkt niet als de Aex daalt



Dan heb je meer aan emotie/ TA model Bas ...mandje gevuld met ; naar beneden kijken/ ongerust/ bezorgd / vertrouw t niet... benoem t maar even als Dysforie....was je model Bas gevolgd bij Aex op 528 - had je heel goed verdiend--



Emoties zijn Oncontroleerbaar - onwillekeurig - niet na te gaan - onbeheersbaar --- dus slaan zo om ... door bijv een bericht van Trump ...hij gaat praten...skiën ect..!



Omdat t te gemakkelijk is deze in de markt te zetten en ze weten dat niemand zo met emoties kan omgaan. Eenvoudig niemand kan er ook iets aan veranderen...

Degene achter het laten omslaan van emoties zijn de echte winnaars en verdienen (miljarden)



Een Model Nico of een Model Bas Elliot wave - allen heel goed bedoeld - werken alleen als bepaalde emoties in de markt aan t werk zijn ..een te eenzijdig gevuld mandje is niet bruikbaar



Oftewel a: het onwillekeurige b: onbeheersbare c: niet na te gaan /voor te zijne...zit er niet in verwerkt..dus zit je ernaast.



Weinige kunnen of wisselen per dag/per uur van Model Jubel /emotiesNico naar Model/ Dysforie emotiesBas ...dus volg je alleen TA ben je voor eeuwig de pineut ...

TA sloopt..niet eens 50% kans ....en hoe geringer in tijd hoe sterker..hoe vaker en gemakkelijker ze omslaan.



TA kan alleen werken als je een heel scala aan emoties erin zou kunnen verwerken......tot nu toe nog niemand gelukt misschien met AI mogelijk ...doch als t lukt binnen....



Dag opties .....tijdens de dag is er nog gemakkelijker te spelen met en veranderen van emotie ...oftewel ze laten je alle 4 de hoeken van t veld zien ...je rent /handelt van de ene cornervlag naar die in tegenovere helft long<>short ...weer naar de ander kant van t veld en/of diagonaal ..uitgeteld einde dag /dagen/ ...oftwel murw ..kijk daar willen ze je wel hebben..



Hoe korter in tijd hoe emotioneler dus uiterst kwetsbaar .....prooi...iemand een oor (aex stand) aannaaien.... voor de gek houden.. bedonderen.. oplichten....

Betere mogelijkheden winstkansen met vele dagen - een maand - omdat zo niemand je zoveel verschillende emoties - vaak ook de tegengestelde...kan aannaaien/opdringen.

Laat de Aex maar drijven op emoties .....