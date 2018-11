"Behouden de Republikeinen van president Donald Trump de meerderheid in Huis van Afgevaardigden en Senaat in het Amerikaanse Congres, dat is de vraag. Nu is op zich zo'n verkiezing niet meteen van invloed op omzet, winst en vooruitzichten van onze aandelen, maar politieke impasse in het Capitool is wel een schrikbeeld.



Als bedrijven en consumenten voorzichtig worden door mogelijke ruzie en patstelling in Washington en de hand op de knip houden, kan het zijn gebeurd met het zonnige economische beeld in de VS. Dit is het worst case scenario. Want het is niet uniek. President Barack Obama werkte ook acht jaar met een tegenwerkend parlement."



Hoezo schrikbeeld? Continuering van de viervoudige politieke controle bij één partij (WH, senaat, HvA, SC) zou het worst-case scenario zijn natuurlijk. Zeker met zo'n dilettant in het Witte huis. En alleen de Republikeinen zijn zo schaamteloos obstructief, niet de Democraten. Verschilletje... Overigens, onder Obama ging het toch juist best goed?



Ik zou zeggen, voeg de daad bij je eigen woorden: "Ik bemoei me er niet mee".