Slot: AEX +2,8%

Juist op de momenten dat we denken dat de markt niet meer omhoog wil, krijgen we een herstel te zien waar je u tegen zegt. De AEX weet gewoon een winst van 2,8% op de borden te zetten deze week.

Ook ik moest even wennen aan die dalende aandelen, want de afgelopen vijf jaar zijn de koersen hard opgelopen. Natuurlijk hebben we die Brexit gehad in 2016 en die bizarre China PMI waarop de beurzen met 10% naar beneden klapten.

Toch zagen we iedere keer weer dat de aandelenmarkt herstelde en met een mooie winst het jaar uit ging. Misschien past dit beursjaar precies in dit rijtje, want ook nu staat de AEX-herbeleggingsindex year to date alweer bijna in de plus.

Ondanks het cijfergeweld van onder andere ING en Royal Dutch Shell presteert de Nederlandse hoofdfondsenindex in lijn met de DAX (+3,0%) en CAC (+2,8%). De Amerikaanse indices blijven wat achter. Een deel van de schuld mag bij Apple worden gelegd.

ING

Het is de week van ING (+10,0%), en deze keer in positieve zin. Niet alleen het goede sentiment speelt een belangrijke rol, het zijn de kwartaalcijfers van donderdag die het verschil maken.

De nettowinst daalde weliswaar door de enorme boete van €775 miljoen dat het moest betalen aan de Nederlandse staat, maar als we deze last niet zouden hebben meegeteld, was het netto resultaat zelfs gegroeid.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 7% ten opzichte van Q3 2017, wat ook helemaal niet verkeerd is. De koersprestatie van dit jaar is dat wel, want er resteert onderaan de streep nog altijd een dikke min van ruim 25%.

TomTom

De topper binnen de AMX is TomTom met een koerswinst van maar liefst 18,6%. Maandag bevestigde ING de geruchten over een overname en stelde dat deze 'logisch' zijn. Niet gek dat er dan wat fantasie in de koers tot uiting komt.

Vandaag ging topman Harold Godijn hier verder op in en stelde dat 'bij een eventuele verkoop van de telematics-divisie, het bedrijf erover moet nadenken of het alleen door wil gaan, of samenwerkingen aan wil gaan'. Kortom, hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

Brunel

Brunel (+16,4%) ging vandaag knallend het weekend in en mag met recht de winnaar (Kendrion niet meegerekend) van de week genoemd worden onder de small cap fondsen. De trigger voor deze koersstijging is dat het management verwacht dat de toekomst er zonnig uitziet voor de detacheerder.

Of dit ook werkelijkheid gaat worden, is lastig te zeggen, maar beleggers hebben er in ieder geval al een voorschot op genomen. Ook de derdekwartaalcijfers waren niet verkeerd, zo steeg de omzet in Q3 2018 met 21% ten opzichte van het jaar ervoor.

De lijstjes

AEX deze week +2,8%

AEX deze maand +0,6%

AEX dit jaar -4,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar -1,1%

Rentes

Duidelijk risk-on in renteland. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt met vier basispunten en dat zijn uitslagen die we niet iedere dag zien. Risicovolle obligaties zoals Italië (dat zien we overigens niet aan de rentestand) gaan juist naar beneden.

AEX

De derdekwartaalcijfers van Signify (+14,6%) werden vorige week vrijdag nog keihard afgestraft, maar daar lijken beleggers nu van terug te komen. Defensieve aandelen zoals Wolters Kluwer (-2,8%) en Unilever (-0,9%) hadden het lastig. Niet onlogisch allemaal.





AMX

Besi (+20,4%) maakt weer eens een rollercoaster. Echt een aandeel voor mensen met een sterk hart. Dit keer staan de believers aan de goede kant van de streep. Flow Traders (-0,7%) moet het niet van dit soort weken hebben.

ASCX

We horen vrij weinig van Alfen (+10,1%), maar het aandeel tikt de ene naar de andere all time high neer. ForFarmers (-6,3%) had last van de warme zomer en wordt in de verkoop gezet. Van Pharming (-0,6%) had ik eerlijk gezegd iets meer verwacht.

Zondag schrijft Arend Jan weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend toegewenst!