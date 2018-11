2-11-2018 09:57:39Beursblik: uitstekende kwartaalcijfers van Brunel=====================================(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft over het derde kwartaal excellente cijfers bekendgemaakt. Dit zei analist Marc Zwartsenburg van ING vrijdag tegen ABM Financial News na een eerste analyse van de cijfers van de detacheerder."Er bestond vooraf nog wat twijfel over de Duitse operaties, gelet op de gang van zaken in de automotivesector, maar er is geen negatief effect daarvan in de cijfers zichtbaar. Nederland draait goed, en het Midden-Oosten en India laten sterke cijfers zien", vatte Zwartsenburg samen.Brunel publiceerde vrijdag cijfers die op alle niveaus beter waren dan de prognoses van ING.De analist verwacht dat het bedrijf in staat is om aan de bovenkant van zijn herhaalde outlook voor 2018 uit te komen. Brunel verwacht een omzet voor het lopende boekjaar die ligt tussen de 875 miljoen en 925 miljoen euro en een bedrijfsresultaat tussen de 32 miljoen en 38 miljoen euro. Zwartsenburg mikt op 906 miljoen euro.ING heeft het aandeel Brunel op Kopen staan met een koersdoel van 19,40 euro.Het aandeel Brunel noteerde vrijdag op een groen Damrak 15,4 procent hoger op 12,69 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999