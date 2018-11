De trigger voor deze relief rally is het nieuws dat Donald Trump een handelsdeal wil sluiten met China. Of het er ook daadwerkelijk van gaat komen, is de vraag, maar de AEX staat gewoon 1,0% hoger.

Een saaie dag gaat het in ieder geval niet worden, want om 13:30 uur komt HET cijfer van de maand uit en dat is natuurlijk het Amerikaanse banenrapport over de maand oktober.

Economen verwachten dat er in oktober 190.000 banen bij zijn gekomen en dat het werkloosheidspercentage op het historisch lage niveau van 3,7% uitkomt. Daarnaast kijken we naar de uurlonen, waarvan analisten denken dat deze 0,3% maand op maand gaan stijgen.

In heel Europa zijn beleggers blij met de toenadering van Trump met China, want ook de Duitsers en Fransen weten plussen van ongeveer 1,2% op het bord te zetten. De negatieve uitschieter is wederom de Griekse beurs met een min van 0,9%.

Brunel

De knaller van de dag is Brunel dat maar liefst 17,9% omhoog spuit. Waar beleggers met name lyrisch over zijn, is de verwachting van het management dat de olie- en gassector tot leven gaat komen. Hiervan moet Brunel de vruchten van gaan plukken.

Ook de derdekwartaalcijfers waren dik in orde. De omzet klom ten opzichte van Q3 2017 met 21% en de ebit-marge steeg naar 5,1%, daar waar deze diezelfde periode vorig jaar nog slechts 3,6% bedroeg. Er is echter nog werk aan de winkel, want de koers staat dit jaar nog 15% lager.

Van Lanschot Kempen

Ondanks dat de trading-update van Van Lanschot Kempen (+2,8%) past op één A-viertje, zijn beleggers tevreden over de resultaten van de chique bank/vermogensbeheerder.

Het beheerd vermogen steeg met €1 miljard naar €70 miljard en de fully loaded cet1 ratio, die de financiële degelijkheid van een bank weergeeft, kwam uit op 20,6%. Hiermee is Van Lanschot overgekapitaliseerd, waardoor het bedrijf zich kan permitteren om op 19 december €1,50 per aandeel uit te keren aan de aandeelhouders.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 1,0% en presteert daarmee in lijn met de overige Europese indices. Alle Europese indices doen het goed vandaag.

De Amerikaanse futures noteren plussen tot 0,8%. Alleen de Nasdaq blijft door de tegenvallende outlook van Apple achter met een winst van 0,2%.

Goud (+0,1%) stijgt voorzichtig.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (+0,3%) weten nog geen richting te kiezen.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,144 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,55%) en Duitse tienjaarsrente (0,43%) stijgen maar liefst drie basispunten. Risk-on dus!

Damrak

Het zal niemand verbazen dat ArcelorMittal (+4,4%) de grootste winnaar is onder de Nederlandse hoofdfondsen. De staalgigant is bij uitstek een bedrijf dat het moet hebben van een bloeiende wereldhandel.

ING (+2,4%) doet het ook prima, al had ik er iets meer van verwacht. De grootbank profiteert van maar liefst drie koersdoelverhogingen. Niet gek, gezien de mooie kwartaalcijfers van gisteren.

DSM (+3,7%) zet haar herstel stug door.

Defensieve havens zoals Unilever (-0,9%) en KPN (-0,8%) blijven wat achter. Ook Ahold (+0,1%) en Heineken (+0,2%) komen niet echt van de grond.

We hebben nog cijfers van Corbion (-3,2%) die beleggers niet echt kunnen overtuigen. Zowel de omzet als ebitda daalden in de eerste negen maanden van dit jaar.

OCI gaat binnen de AMX aan kop met een winst van 3,7%. Vanochtend kwam het bericht uit dat de Amerikaanse methanolproducent van OCI en een partner voor $900 miljoen hebben opgehaald met leningen. Dit wordt gebruikt om de bestaande schulden te herfinancieren.

FlowTraders (-1,4%) heeft last van de teruglopende volatiliteit op de financiële markten.

Vastgoed is vandaag een underperformer.

Wessanen (+5,0%) knalt gewoon even boven het tientje.

Zonder nieuws doen Nedap (+5,5%) en Basic-Fit (+5,2%) het ook erg goed.

Lokaal is Beter Bed (-2,5%) weer uit de gratie.

Adviezen

ING: naar equalweight van underweight en €13,20 van €12,30 - Morgan Stanley

ING: naar €12 van €11.50 - Credit Suisse

ING: naar €14,20 van €13,70 - KBW

Royal Dutch Shell: naar 2580p van 2830p - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar €30 van €27 en houden - ING

GrandVision: naar €28 van €26 - HSBC

TKH: naar €65,50 van €68,80 en kopen - ING

ForFarmers: naar €10,50 van €11,30 en kopen - NIBC

Relx: naar 32,30p van 20,8p en kopen - Credit Suisse

