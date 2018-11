Liveblog: Tom2, Apple en HAL

Update 14:25 uur: TomTom

Reuters sprak CEO Harodl Goddijn van TomTom. En die zegt onder meer:

He said he was confident TomTom’s automotive software sales will continue to grow in the coming three years, but did not rule out a takeover or far-reaching partnership with a carmaker or larger technology firm.

Een paar alinea's eerder:

“If you look at the sum of the parts and the valuation and market cap, there is something not quite right and that needs to be better explained,” Goddijn said in an interview this week in San Francisco.

#TomTom sluit volgens Reuters overname niet langer uit - even de markt polsen wellicht - en aan de koers te zien lijkt het wel alsof er al een bod ís #AEX https://t.co/QqzqVWsd0u pic.twitter.com/zIsQcXqdoB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 november 2018

Update 14:00 uur: Banken stresstest

Nabeurs, dan hebt u het hele weekend om erover na te denken. Uiteraad kijkt iedereen met argusogen naar de italiaanse banken, maar ik ben eigenwijs.

Om 18u komt stresstest EU banken uit. Dat is een ingewikkeld spel van 48 banken en op het einde verliezen de Duitsers, zou Gary Lineker het voorwoord kunnen schrijven. pic.twitter.com/uUFWikyytR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 november 2018

Over Italië gesproken, dit is denk ik vor het eerst van mijn leven dat ik een nare Italiaanse grafiek zie dalen.

Update 13:30 uur: Non-farm payrolls

Ze vallen mee, maar de koersen doen weer niks.

#PayrollReport en handelsbalans VS okt pic.twitter.com/CFMntWjJNH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 november 2018

Update 11:35 uur: Advies

Het zijn er nogal wat. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ING vandaag niet populair is op het TomTom forum. ING zelf gaat lekker op Morgan Stanley.

ArcelorMittal: naar €27 van €37 - CFRA

ING: naar equalweight van underweight en €13,20 van €12,30 - Morgan Stanley

ING: naar €12 van €11.50 - Credit Suisse

ING: naar €12 van €14 - CFRA

ING: naar €14,20 van €13,70 - KBW

Royal Dutch Shell: naar 2580p van 2830p - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar naar €30 van €27,50 (hold) - ING

Royal Dutch Shell: naar €33 van €35 (buy) - Independent Research

GrandVision: naar €28 van €26 - HSBC

TKH: naar €65,50 van €68,75 (buy) - ING

TomTom: naar €9,50 van €14,50 (buy) - ING

ForFamers: naar accumulate van kopen en naar €10,50 van €11,30 - NIBC

Wessanen: naar €14,30 van €15,70 - Kepler Cheuvreux

Update 09:45 uur: Apple

Apple vertelt voortaan niet meer ieder kertaal hoeveel iPhones en Macs ze precies heeft verkocht. Kortom, het bedrijf denkt dat we peak Apple verkopen in aantallen hebben gezien? Is dat een probleem? De pricing power van het concern lijkt amper grenzen te kennen en dan is de CEO ook nog eens een meesterverkoper.

Tenminste, dat is naar mijn idee het genie van Tim Cook.

A lesson from Apple's latest financial results: As Apple's products get more expensive, its profits grow. https://t.co/O8hB5KuJ8S — DealBook (@dealbook) 2 november 2018

Kortom, Apple gaat minder verkopen, maar tegen hogere prijzen en dus hogere marges. Lijkt me in principe niks mis mee. U ziet het duidelijk aan de winkelprijzen. Mijn vrouw loopt de laatste dagen nadrukkelijk om zo'n Mac Air te jengelen en de nieuwste versie is even €400 duurder dan de vorige, heb ik gezien.

Ik moet nog maar even met haar gaan praten, denk ik. Want waar de kopers van Apple producten worden uitgekleed, klotst het geld bij de aandeelhouders over de plinten. Die zitten eerste rang bij Tim.

Je moet ook de aandelen en niet de producten kopen: dit jaar al $80mld terug naar aandeelhouders! Je kan bij wijze van iedere dag naar zo'n winkel om je cash uit te laten betalen :-) — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 november 2018

Kijk maar:

#Apple vs aantal uitstaande aandelen: waar u als koper van iPhone en Mac wordt leegetrokken, wordt u als aandeelhouder afgevuld. Bedrijf kocht alleen al dit jaar voor $80mld aan aandelen terug (en doet 1,3% dividendrendement) pic.twitter.com/s0Zj3hxrED — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 november 2018

Update 09:15 uur: Trump tweet

Dit is de tweet die de markten hoger zou zetten op handelshoop, zoals dat op z'n grote networks heet. Als u goed timet, kunt u uw leven nog een klein beetje zin geven door als 10.000ste te reageren op dezs tweet.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 november 2018

Update 09:00 uur: HAL

HAL, het blijft een verhaal apart. Er staat letterlijk geen woord of punt te veel in het persbericht.