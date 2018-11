Slot: Bedankt ING!

Met dank aan de uitermate sterke cijfers van ING hebben we het hoofd in Amsterdam boven water weten te houden. De AEX wist de eerste handelsdag van de maand uiteindelijk met een plus van 0,4% af te sluiten.

In mijn fondsenrondje beschreef ik al dat ING met een weging van 8,3% een zwaargewicht is onder de Amsterdamse hoofdfondsen. Dan tikt die stijging van afgerond 6% lekker aan.

De Nederlandse grootbank duwt daardoor in zijn eentje de AEX met 0,5% omhoog. Zonder ING hadden we in Amsterdam dus gewoon in het rood gestaan.

Gelukkig kon Royal Dutch Shell (-2,0%) niet voorkomen dat we onze outperformance ten opzichte van de overige Europese indices zouden kwijtraken. De Duitsers (+0,2%) en Fransen (-0,1%) weten we ruimschoots achter ons te houden.

ING

Het mag wel eens een keer dat ING op een positieve manier in het nieuws komt te staan. Ik ga in ieder geval een poging wagen. De omzet pluste in het derde kwartaal met 7% naar €4,7 miljard. De nettowinst ging wel fors omlaag, maar werd veroorzaakt door de megaboete die het bedrijf kreeg van de Nederlandse staat.

De bank heeft haar verlies op die witwasaffaire in één keer genomen en dat is precies zoals het hoort. De common equity tier 1 ratio, die de financiële gezondheid van een bank weergeeft, bedroeg 14% wat overigens een degelijk niveau is.

ASMI

Ondanks dat we vanochtend een iets grotere plus op het bord zagen bij ASMI (+10,8%), mogen de aandeelhouders met recht een klein feestje vieren. Het aandeel zit de laatste paar maanden in de hoek waar de klappen vallen, maar begint vandaag met een dik herstel.

Waar beleggers vooral vrolijk van worden is het orderboek dat gestegen is naar een recordhoogte van €258 miljoen. Ook de omzetverwachting voor het vierde kwartaal is sterk. Deze cijfers boden koopjesjagers de ideale gelegenheid om in te stappen. YTD staat het aandeel trouwens nog 25% in de min.

AMG

Handelaren konden hun hart luchten met het aandeel AMG (+3,7%). Vanochtend stond de koers zelfs meer dan 10% hoger, maar in de loop van de middag was hier niets meer van over. Aan het einde van de handelsdag stond het aandeel weer in de lift. Zo gaat dat met volatiele aandelen.

De cijfers waren overigens dik in orde, zo steeg de omzet in het derde kwartaal met 27% naar $328 miljoen ten opzichte van een jaar geleden. De nettowinst verdubbelde en ook de operationele kasstroom liep fors op.

Rentes

In renteland waren de bewegingen beperkt te noemen. De Nederlandse tienjaarsrente (0,52%) noteert nog altijd op een zeer laag niveau. De Turken zullen er in ieder geval jaloers op zijn.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en weet vrijwel alle Europese beurzen voor te blijven. De Grieken (-3,3%) kunnen vandaag beter niet naar de IEX-ONE monitor kijken:)

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 6,4% omlaag en noteert 16,6 punten.

De beurzen in de VS laten mooie plussen tot één procent zien.

De euro stijgt 0,8% en noteert 1,141 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,52%) en Duitse rente (0,40%) blijven vlak liggen.

Olie: WTI (-2,8%) en Brent (-3,5%) gaan door het putje.

Goud (+1,5%) heeft de smaak goed te pakken.

Het Damrak

Royal Dutch Shell (-2,0%) had de eer om over het derde kwartaal een indrukwekkende operationele kasstroom van $14,7 miljard in de boeken te zetten. De dalende olieprijs gooit echter roet in het eten.

Altice (-1,7%) raakt haar uitzendrechten van de Premier League kwijt. Vanaf augustus volgend jaar zendt Canal Plus de wedstrijden van o.a Liverpool en Manchester United uit.

De cijfers van ArcelorMittal (+0,8%) waren in lijn met de verwachtingen. Dit keer was er weinig reuring rond de staalgigant. Dat hebben we weleens anders gezien.

Intertrust (-1,1%) heeft het grootste deel van het verlies weer goedgemaakt. De resultaten van het bedrijf lagen iets beneden de verwachting van analisten.

ForFarmers (-3,0%) wist ook niet echt te overtuigen. Het bedrijf heeft last gehad van de warme zomer in Nederland.

Unilever (+0,1%) weet zelfs een klein plusje op het bord te zetten, terwijl het aandeel €0,39 ex-dividend gaat.

Alfen (+1,4%) gaat wederom omhoog en zet op €14,25 gewoon een nieuwe all time high neer.

Galapagos (+2,9%) is hard op weg de €100 barrière te doorbreken. Nog 7% erbij en het is zover.

Air France-KLM (+6,6%) knalt omhoog door koersdoelverhogingen van HSBC en UBS. Misschien speelt het bericht dat Delta Air Lines en Easyjet een definitief bod hebben gedaan op Alitalia ook mee.

Nu nog even dit

