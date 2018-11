TA: Pullback biedt koopkansen

Als belegger ben je zelf je grootste vijand. Vooral het hebben van een eigen mening wordt vaak fataal. Ben je negatief, dan zie je overal beren langs de weg. Maar ben je positief, zoals ik, dan zie je alleen maar de zon schijnen.

In beide gevallen struikel je vaak over de markt, want die gaat toch altijd zijn eigen weg.

Beleggingsregels

Ik heb ooit, heel lang geleden, mijn twee belangrijkste beleggingsregels geleerd:

Regel 1: De MARKT heeft altijd gelijk

Regel 2: Indien de markt ongelijk heeft, gaat regel 1 automatisch in werking.



De moraal hiervan is dat je nooit van de MARKT kunt winnen. Vroeg of laat word je altijd weer door de markt ingehaald. Dan kun je beter niet met je broek op je knieën staan.



Nu de meeste beurzen uitverkocht zijn, is het aanbod (= verkoopdruk) boven de markten opgedroogd. Bovendien, ik gaf dat donderdag al uitgebreid aan, hebben de meeste beurzen hun belangrijke steunzones bereikt.

Dat is een ideaal klimaat om op zoek te gaan naar koopjes. Dus had ik in mijn Turboportefeuille voor de Slimste Belegger mijn Longs uitgebreid, maar ik zit voor circa 60% in cash.

Mijn visie is long, maar ik blijf behoedzaam. Voorzichtigheid is nu mijn troef, want het gaat wel erg hard op en neer.

Desondanks is mijn portefeuille licht gegroeid. Donderdagavond stond het rendement op +15%.

Lange termijn koopjes

Even terug naar het echte beleggen. Ik ben voor de lange termijn positief, maar waarom eigenlijk? De korte trends zijn toch allemaal zwak? Ik ben positiever dan ooit, want de markt lijkt een perfecte pullback af te ronden.

Signaal 1

Als we de lange termijn grafiek van de AEX vanaf 2012 nemen, dan zien we goed hoe de vork in de steel steekt. In 2015 heeft de AEX een zware top gevormd in de zone 500-510 (A-A’).

Hier eindige de krachtige rally van de voorgaande jaren. Tussen mei 2015 en februari 2016 zakte de beurs hard terug naar de horizontale steun van 378-380 punten (B-B’).

Daarna ralliede de beurs weer, waarna in maart van 2017 de weerstand A-A’ werd gebroken. Dit is signaal 1: het koopsignaal.

Signaal 2

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de beurs getalmd, veel heen en weer geslingerd. Maar de oude weerstand A-A’ heeft de koersdalingen steeds prima opgevangen.

In de afgelopen week werd de koersval eveneens gepareerd rond 500 punten. We noemen dit de pullback: signaal 2.

Signaal 3

Na een geslaagde pullback is de kans groot dat weer een rally volgt, waarbij de laatste top (576) wordt gebroken. Dit is dan signaal 3, de laatste kans om nog in te stappen.

Daarna vertrekt de AEX, met 700-706 als eerste volgende koersdoel. Dit koersdoel berekenen we door de afstand tussen A-A’ en B-B’ (circa 130 punten), op tellen op bij het uitbraakpunt 576.

Zie ook de uitleg grafiek van het Pullback scenario helemaal onderaan.





Uitleg (grafiek) Pullback scenario

Signaal 1: Een koopsignaal treedt op indien de koers een belangrijke top breekt. U kunt nu instappen.

Signaal 2: De terugval naar de oude top biedt een nieuwe (tweede) kans om aan boord te gaan.

Signaal 3: Tenslotte wordt ook het hoogste punt gepasseerd: uw laatste kans om mee te doen.