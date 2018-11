Het grootste deel van 2018 waren de experts erg somber gestemd. De AEX kwakkelde voort, maar in oktober ging de AEX zelfs met 5,6% naar beneden, na flinke dalingen in augustus en in september.

"Dat hadden de experts uitstekend gezien", stelt Corné van Zeijl van Actiam naar aanleiding van zijn maandelijkse enquête onder beursexperts, waar deze maand 68 experts aan deelnamen. "Maar", zegt hij, "dan is natuurlijk de grote vraag, wat denken die experts nu?"

Het antwoord is duidelijk: de experts zijn volledig gedraaid. Maar liefst twee derde van de experts denkt dat de AEX in november zal stijgen. Een kleine 15% verwacht een neutrale beurs. Ten slotte denkt 21% dat we nog niet alle ellende gehad hebben, besluit hij.

Optimisme-revival

In de grafiek is duidelijk de revival van het optimisme te zien. Ook de cijfers zijn duidelijk. Waar vorige maand slechts 27,6% optimistisch was, is dat nu gestegen naar 64,7%. We moeten terug tot januari 2016 om een dergelijk niveau van optimisme te vinden.

De meest gehoorde reden achter het optimisme is dat de koersen wel genoeg gedaald zijn en de problemen wel zijn ingeprijsd. Daarnaast noemde men nog de waardering van aandelen, zeker in relatie tot een spaarrekening. En we staan op de drempel van de traditionele eindejaarsrally, vinden de experts.

Voorspelling november optimistisch 64,7% neutraal 14,7% pessimistisch 20,6% per saldo 44,1%



Lange termijn nog voorzichtig

"Voor de langere termijn is men er nog niet zo zeker van. Daar zijn de pessimisten nog licht aan de overhand. Een van de redenen die hier genoemd zijn is dan men een recessie verwacht", schrijft Van Zeijl.

Hij vervolgt: "En dat Italië de potentie heeft om de euro om te trekken. Er is een grote lijst met zorgen. Ieder op zich heeft de potentie een majeure impact op de wereldeconomie te hebben."

Voorspelling halfjaar optimistisch 27,9% neutraal 41,2% pessimistisch 30,9% per saldo -2,9%



Bonusvraag: Brexit

Als bonusvraag was er deze maand een vraag over de Brexit. Hoe denkt u dat Brexit zal aflopen?

Een harde Brexit

Een softe Brexit

Eeuwig uitstel na 29 maart 2019

Er komt een nieuw referendum

De antwoorden waren net zo verdeeld als de meningen in het VK zelf. Er waren diverse experts die van nieuwe verkiezingen uitgaan wat impliciet een nieuw referendum betekent.

Bij de keuze voor een harde Brexit werd onder andere genoemd dat er simpelweg geen andere mogelijkheid en dus vervalt men automatisch op de hard Brexit optie. Weer een andere experts denkt dat zoals altijd alles onder druk vloeibaar wordt en dus ook de standpunten van beide kampen.

Weer een andere voorziet eigenlijk weinig problemen, wat voor Brexit er ook komt. "Een idee wat ik bij diverse ondernemers hier in het Westland ook wel eens hoor. Er zijn genoeg landen waarmee gehandeld wordt zonder overeenkomsten. Het is wat moeilijk en duurder, maar het kan wel. Enfin het eindoordeel ligt in de handen van de politici", aldus Van Zeijl.



Aandelenkeuzes weer prima

De keuzes voor de individuele aandelen waren heel mooi, volgens Van Zeijl. De meeste toppers deden het beter dan de AEX. Alleen ING bleef ietsje achter.

En bij de floppers had men een paar mooie namen te pakken:

ArcelorMittal -18%

Altice -9%

AkzoNobel -8%

Per saldo zou een fictief long en short fonds een positief resultaat van 3,2% hebben laten zien.

Toppers oktober Stemmen Rendement Floppers oktober Stemmen Rendement Royal Dutch Shell +6 -4,8% Altice -5 -9,3% ING +4 -6,3% AkzoNobel -4 -7,8% Signify +3 -2,2% ArcelorMittal -3 -17,8% ASR +3 -2,2% Reed Elsevier -2 -3,5% Aegon -2 -2,9% Heineken -2 -1,4% Gemiddeld -3,9% Gemiddeld -7,1% AEX -5,6%

ASML en ING toppers, Altice en Unilever floppers

Voor de komende maand zet men vol in op ASML en ING. Deze twee aandelen steken er met kop en schouders bovenuit. Beide aandelen vindt men te hard gedaald. Altice voert zoals gebruikelijk de lijst met floppers aan.

Unilever is een opmerkelijke tweede. Volgens Van Zeijl zullen in een opgaande beurs veilige aandelen zoals Unilever achterblijven. "Dat verklaart ook de keuze voor Gemalto, want daar ligt nog steeds een bod op."