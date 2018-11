Liveblog: Accell, ING en ASMI

Update 15:45 uur: Teslin versus Accell

Het is inderdaad een brisante brief.

Nu wil het dat Teslin zowel grootaandeelhouder is van Accell en Beter Bed. Dan weet u al meteen dat de vermogensbeheerder er nu al tegenop ziet om eind volgende maand de boeken te sluiten. Dit zijn de beleggingen van Teslin Participaties:

Accell Group NV Nederland Fietsen

Accsys Technologies PLC Nederland Geavanceerde houtbewerker

Amsterdam Commodities NV Nederland Handelaar in agrarische producten

BE Semiconductor Ind. NV Nederland Halfgeleidermachines

Beter Bed Holding NV Nederland Beddenspeciaalzaken

ICT Group NV Nederland ICT-dienstverlener

Kendrion NV Nederland Elektromagneten

Koninklijke Brill NV Nederland Uitgeverij

Neways Electronics Int. NV Nederland Industrieel toeleverancier

NV Ned. App. Nedap Nederland Technologische oplossingen

Ordina NV Nederland ICT-dienstverlener

Royal Reesink NV Nederland Groothandelmachines

Sligro Food Group NV Nederland Foodservice groothandel

Stern Groep NV Nederland Autohandel en -diensten

TKH Group NV Nederland Industrieel conglomeraat

Teslin noemt zijn naam niet, maar hier spreekt niet echt veel vertrouwen uit in de van Beter Bed overgekomen CEO Ton van Anbeek? Copypaste:

De huidige CEO kennen wij van zijn tijd bij een andere onderneming uit onze portefeuille, Beter Bed Holding.

Voortschrijdend inzicht in de desastreuze ontwikkelingen bij deze onderneming leert ons dat hij in zijn vorige functie met gedrevenheid de onderneming, die eveneens verrast werd door snelle marktontwikkelingen, met een grote transformatie in Duitsland in een richting heeft geduwd die achteraf als onjuist kan worden bestempeld.

Dit heeft kunnen gebeuren onder meer door gebrek aan adequaat toezicht en tijdige bijsturing vanuit de raad van commissarissen.

Dit zijn de meest sprekende passages uit de brief. Teslin vond destijds ook het bod van Pon te laag, maar gaat nu vingerwijzen. U begrijpt waarom ik die paar zinnetjes heb aangevinkt, er staat nog net niet dat de aandeelhouders zijn misleid. Opvallend, de commissarissen en niet de board krijgen daar de schuld van.

Of de hudige raad van bestuur en commissarissen van Accell het bedirjf weer op de rails krijgen leert de toekomst, maar Teslin heeft daar weinig vertrouwen in. Zoveel is duidelijk. Het komt mij eerlijk gezegd wat opportunistisch over. Want Teslin zat al die tijd én bij Accell én bij Beter Bed eerste rang.

Een grootaandeelhouder heeft nu eenmaal altijd wat meer gelijkheid van informatie dan het plebs, grouw en voetvolk. Zo werkt het nu eenmaal. Teslin heeft verkeerd gegokt met dat bod, moet dit jaar waarschijnlijk underperformance aan haar klanten rapporteren en dus moet iemand de schuld hebben?

Update 13:45: Goud en bitcoin

Na een paar jaar vrijwel complete radiostilte duikt goud weer wat vaker in de headlines op:

Around $5.82 billion was spent on gold by central banks last quarter, hitting its highest level in nearly 3 years. https://t.co/z3L4XUZlyj — CNBC (@CNBC) 1 november 2018

Toevallig stijgt het spul vandaag lekker en dat heeft wellicht met de dalende dollar te maken:

Gold rallies from three-week low as dollar index sinks https://t.co/2Ud92jOJe0 — MarketWatch (@MarketWatch) 1 november 2018

Oktober was een goede maand - dat mocht ook wel met die daling op de aandelenmarkten - maar niettemin beleefde u dit jaar zowel in euro's als in dollars weinig plezier aan goud:

Als het dan toch over alternatieve beleggingen gaat, de JP Morgan Chase CEO heeft nog wat over het jarige bitcoin op te merken:

Jamie Dimon (JPMorgan), wederom over bitcoin: 'I don’t really give a sh*t, that’s the point' https://t.co/xHpNj8U9So #bitcoin #cryptocurrency — Theo Besteman (@theobesteman) 1 november 2018

Update 12:30: Lekker dING

Met een indexgewicht van nog maar ruim 8% mag u desondanks de AEX stijging van vandaag voor een groot deel op conto van ING zetten. Vlag uit, het is de eerste keer dat ik dit jaar deze zin tik. Eerder was ING met een maximale daling van bijna 40% vooral verantwoordelijk voor de indexdaling dit jaar.

En toen waren er vandaag prima Q3-cijfers. Moet ik niet zeggen: natuurlijk zijn er prima Q3-cijfers van ING? De economie draait gewoon lekker dit jaar, hoewel die langzaam afneemt. Zie ook die Nevi inkoopmanagersindex van vandaag over oktober van 57,1. Torenhoog, maar wel het laagste cijfer in twee jaar.

Misschien komt het door alle negatieve publiciteit en die kelderende koers dit jaar, dat het sentiment op en rond de bank slecht is. Eerst was er van het winter die voorgestelde salarisverhoging van CEO Ralph Hamers. Daar had het hele land een maand lang het schuiim van op de mond en die opslag ging uiteindelijk niet door.

Vervolgens was er dit najaar die schikking met het openbaar ministerie voor het wel heel losjes omgaan met witwaspraktijken. Weer het gansche land boos, Terecht, want een normaal mens gaat hiervoor de bak in. De officier van justitie stelde echter dat hij geen bewijs had tegen al dan niet verantwoordelijke personen.

Tussendoor haalde ING ook nog even bakzeil in Turkije. Daat heeft de bank aanzienlijke belangen en met de dramatisch gedaalde lira zijn die in euro's even wat minder waard en leveren die ook aanzienlijk minder euro's op. En dan was er ook niet die commissaris die vond dat Den Haag niet zo moet zeuren over ING..

Kijk eerst maar eens wat er allemaal bij de overheid zelf fout gaat beste politici, vond hij. Daar had hij wat mij betreft helemaal gelijk in, alleen is een ING commissaris nou niet de meest aangewezen persoon om dat aan tte stippen. Kortom, nadat ING na de kredietcrisis snel weer op stond, zit het in 2018 flink tegen.

Behalve de resultaten dan en dat is toch waar het om gaat. Gefilterd voor die schikking - die last is in het afgelopen kwartaal genomen - levert ING gewoon degelijke en puike cijfers af. Martin vindt ze zelfs sterk:

Andere analisten zijn ook enthousiast, ik citeer ANP:

Zelfs mensen die 'bearish' zijn wat betreft ING, zullen het moeilijk hebben om negatieve dingen te vinden", merkte analist Robin van den Broek van Mediobanca op.

KBC is volgens mij het meest complimenteus:

Over de gehele linie geeft ING aan de analisten de indruk dat de bank zich sterk richt op zijn langetermijndoelstellingen. Tegelijkertijd zijn er niet echt sterke lokkertjes om beleggers te winnen, zoals het vooruitzicht van een grote aandeleninkoop.

Kijk aan, lange termijn denken kan zeker geen kwaad bij banken, want eens komt er weer een recssie, zijn er wanbetalers en ja, ooit breekt er ook weer een financiële crisis uit. Geen sterke lokkertjes? Misschien, maar ik zie er misschien wel een. Op deze koers doet ING liefst 6,4% dividendrendement.

Update 10:45 uur: ASMI

Potverdorie... Wat een stijging. Is het orderboek nou zo sterk, of was de koers gewoon te hard afgenomen? Wellicht beide. Ja, hadden we nou maar, hé :-)

"#ASMI, wat ben ik toch een zakkenwasser. Ik had het kunnen en moeten weten en had ik ze een week geleden nou maar gewoon gekocht." Vinger opsteken wie dit vandaag nog niet heeft gedacht op de beurs,,, ASMI +16% op Q3's. #AEX pic.twitter.com/A48AWGGESm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 november 2018

Grote vraag voor dit cijferseizoen was in hoeverre de chipmarkt vertraagt, wat natuurlijk een leading indicator voor de hele economie is. En de signalen waren heel wisselend. ASML viel mee, of in ieder geval niet tegen:

Intussen zijn de Q3's van al onze chippers door. Bij #ASML gaat het iets minder, maar nog steeds als een speer. Ofwel, zeker geen instortende chip-markt #AEX pic.twitter.com/TxiKfsfVAT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 november 2018

U schrikt van de percetages, maar dat is normaal en Besi viel ook al niet uit de toon.

#Besi verlaagt de verwachting wel met 20 à 25%, maar er zit gigantische hefboom op winst en omzet van dit hypercyclische fonds. Op de koers eigenlijk ook wel pic.twitter.com/VBZS4l5VKJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 november 2018

Als u denkt dat de kous hiermee af is voor onze chippers, kan u ze nu nog tegen een aardige korting krijgen in vergelijking met de afgelopen jaren. Denkt u dat de chipmakt zich blijft verslechteren, dan kunt u er voor kiezen om rustig af te wachten of u nog een veel mooiere kans krijgt.

Update 09:00 uur: Inkoopmanagersindex loopt terug

En Randstad loopt er vrolijk tegenin, op papier hebben we de top van de economische cyclus zeker achter de rug. Dit is echter nog lang geen recessie en het hoeft ook niet meteen minder winst te betekenen met die mean & lean beursbedrijven.