Update 10:45 uur: ASMI

Potverdorie... Wat een stijging. Is het orderboek nou zo sterk, of was de koers gewoon te hard afgenomen? Wellicht beide. Ja, hadden we nou maar, hé :-)

"#ASMI, wat ben ik toch een zakkenwasser. Ik had het kunnen en moeten weten en had ik ze een week geleden nou maar gewoon gekocht." Vinger opsteken wie dit vandaag nog niet heeft gedacht op de beurs,,, ASMI +16% op Q3's. #AEX pic.twitter.com/A48AWGGESm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 november 2018

Grote vraag voor dit cijferseizoen was in hoeverre de chipmarkt vertraagt, wat natuurlijk een leading indicator voor de hele economie is. En de signalen waren heel wisselend. ASML viel mee, of in ieder geval niet tegen:

Intussen zijn de Q3's van al onze chippers door. Bij #ASML gaat het iets minder, maar nog steeds als een speer. Ofwel, zeker geen instortende chip-markt #AEX pic.twitter.com/TxiKfsfVAT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 november 2018

U schrikt van de percetages, maar dat is normaal en Besi viel ook al niet uit de toon.

#Besi verlaagt de verwachting wel met 20 à 25%, maar er zit gigantische hefboom op winst en omzet van dit hypercyclische fonds. Op de koers eigenlijk ook wel pic.twitter.com/VBZS4l5VKJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 november 2018

Als u denkt dat de kous hiermee af is voor onze chippers, kan u ze nu nog tegen een aardige korting krijgen in vergelijking met de afgelopen jaren. Denkt u dat de chipmakt zich blijft verslechteren, dan kunt u er voor kiezen om rustig af te wachten of u nog een veel mooiere kans krijgt.

Update 09:00 uur: Inkoopmanagersindex loopt terug

En Randstad loopt er vrolijk tegenin, op papier hebben we de top van de economische cyclus zeker achter de rug. Dit is echter nog lang geen recessie en het hoeft ook niet meteen minder winst te betekenen met die mean & lean beursbedrijven.