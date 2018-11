Turbocompetitie: In het rood Overig

Het ging deze maand niet bepaald goed met zowel de mannen als de vrouwen die meedoen aan de Turbocompetitie. De volatiliteit op de markt heeft ervoor gezorgd dat vrouwen min 6,03% staan, en mannen zelfs min 6,63%. De rendementen van zowel de mannen als de vrouwen zijn flink gedaald: vorige maand stond het nog min 3,5% voor de vrouwen tegenover min 4,0% van de mannen. Ze verloren allebei dus ruim 2%. Jong versus oud: Ervaring zegt niet alles Een behoorlijk teleurstellend resultaat dus. Wie doet het dan wel goed? Beleggers van 20 tot 25 jaar staan maar liefst 2,74% in de plus. Waarschijnlijk houden ze ook van voetbal, want voetballende beleggers staan ook +2,73%. Verder zijn er weinig groene cijfers te zien op de scoreborden. Als we kijken naar de leeftijdscategorieën zien we dat alleen beleggers van 90 tot 95 jaar nog een miniem plusje weten te halen van 0,15%. De verliezen blijven gelukkig wel in de enkele cijfers. De minnen gaan van rond de 1 à 2% tot maximaal 6,6%. Maandwinnaar oktober De beste deelnemer van afgelopen maand was deelnemer Patersali. Hij wist in oktober het hoogste rendement te realiseren en wint daarmee de maandprijs: een iPad. Van harte! Wilt u ook maandelijks kans maken op een iPad? Dat kan als u meedoet met de Turbocompetitie.

