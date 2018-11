We laten horrormaand oktober achter ons en beginnen met een mooie plus van 0,6%. Er kwamen weer eens een bak aan cijfers langs en die worden overwegend positief ontvangen.

Onder de Nederlandse hoofdfondsen trekt met name zwaargewicht ING (+5,7%) de kar. De Nederlandse grootbank heeft een weging van 8,3%, waardoor het aandeel de AEX zelfstandig 0,5% omhoog stuwt. Daarentegen trekt het cijferende Royal Dutch Shell (-1,1%) de boel iets omlaag.

We presteren in Amsterdam overigens in lijn met de overige Europese indices. De Duitsers (+0,9%) blijven ons iets voor, maar de Fransen (+0,3%) weten we dan weer net achter ons te houden. Ach, zo groot zijn de verschillen allemaal niet.

Macro's

Ook op macrovlak kunnen we het nodige verwachten vandaag. Om 13:30 uur komt het cijfer uit over de wekelijkse werkloosheidsaanvragen. Hier zullen de beurzen nog niet heel veel op gaan bewegen.

Maar de ISM manufacturing PMI over de maand oktober zou wel voor het nodige spektakel kunnen zorgen. Economen verwachten een stand van 59,0. Dit is een hoog cijfer, want alles boven de 50 betekent groei. Verder komen we nog wat meer te weten over de bouwuitgaven en de loongroei in de VS. Kortom, aan nieuws geen gebrek.

ING

De cijfers van ING (+5,7%) vielen beslist niet tegen. Uiteraard daalde de nettowinst door de enorme boete (€775 miljoen) die de bank moest betalen aan de Nederlandse staat vanwege de witwasaffaire, maar als we deze eenmalige last niet zou meetellen dan zou het netto resultaat zelfs iets zijn gegroeid.

De omzet steeg in het derde kwartaal naar €4,7 miljard, terwijl ING in diezelfde periode vorig jaar €4,4 miljard verdiende. De common equity tier 1 ratio, die de financiële gezondheid van een bank weergeeft, kwam uit op 14%. Hier hoeven beleggers zich in ieder geval niet druk over te maken, want dit cijfer is gewoon goed.

Royal Dutch Shell

In tegenstelling tot ING weet Royal Dutch Shell (-1,1%) de handen van beleggers niet op elkaar te krijgen. Toch steeg de operationele kasstroom in het derde kwartaal naar $12,1 miljard van $9,5 miljard in Q2 2018.

Ook de nettowinst in Q3 2018 stond in de lift. Deze ging naar $5,6 miljard, wat een behoorlijke stijging is ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar ($4,1 miljard). Aan de andere kant is dit geen verrassing, gezien de olieprijs die in het derde kwartaal fors is opgelopen.

De aandeelhouders worden door het bedrijf verwend met een lucratief aandeleninkoopprogramma. Het management is van plan om tot eind 2020 voor $25 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Daar komt bij dat beleggers een dividend tegemoet kunnen zien van 5,8%.

ASMI

De absolute ster van het Damrak is ASMI met een koersexplosie van 15,6%. Ondanks de moeilijke chipmarkt is het orderboek van het bedrijf gestegen naar een recordhoogte van €258 miljoen. Voor het vierde kwartaal verwacht het management een omzet van ongeveer €235 miljoen.

De markt had deze goede cijfers niet zien aankomen, want daar waar Besi en ASML al bezig waren met een mooi herstel, lukte dit ASMI tot vandaag nog niet. Al met al, moeten er nog wel een paar goede beursdagen bijkomen, want het aandeel staat YTD nog altijd meer dan 20% in de min.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,6% en presteert daarmee in lijn met de overige Europese indices. Negatieve uitschieter is de Britse beurs (+0,1%).

De Amerikaanse futures noteren plussen tot 0,4%.

Goud (+0,7%) gaat mee met de flow.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-1,6%) zijn tijdelijk uit de gratie.

De euro stijgt 0,5% en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,54%) en Duitse tienjaarsrente (0,41%) stijgen twee basispunten.

Damrak

De resultaten van ArcelorMittal (+1,0%) voldeden net aan de verwachtingen van analisten, maar hier hadden beleggers waarschijnlijk al rekening mee gehouden. De IEX-beleggersdesk heeft ook een duidelijke mening over het aandeel.

AMG (+8,9%) knalt ook eventjes de lucht in. Hier leest u meer over de cijfers die het bedrijf vanochtend publiceerde.

Het houdt niet op, want ook Intertrust (-5,2%) gaf een kijkje in de boeken. Met name de omzetgroei viel wat tegen.

Forfarmers (-6,1%) wordt in de uitverkoop gezet. Het bedrijf liet in een tradingupdate weten dat het last had van de extreme hitte afgelopen zomer, waardoor de grondstofprijzen onverwachts hard stegen. Hierdoor zal de ebitda aanzienlijk dalen.

Unilever gaat vandaag €0,39 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel met iets meer dan 0,5%.

Basic-Fit (+2,0%) is weer terug op het favorietenlijstje van ING. Daarnaast heeft Dynamo haar belang van 3,0% uitgebreid naar 5,0%.

Adviezen

DSM: naar €89 van €95 - Credit Suisse

DSM: naar strong buy van buy en naar €95 van €100 - CFRA

DSM: naar €100 van €106 en kopen - Berenberg

Air France-KLM: naar €11 van €10 - HSBC

Air France-KLM: naar €8,60 van €8,35 (neutral) - UBS

Wolters Kluwer: naar €47 van €45 en houden - Berenberg

Forfarmers: naar €10,50 van €11,80 en van kopen naar houden - KBC

Kendrion: naar €40 van €45,50 en kopen - Berenberg

