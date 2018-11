Nieuwe maand, schone lei, AEX op -4,8% dit jaar en vandaag de drukste Q3-cijferdag op het Damrak van dit kwartaal. Niet de allergrootste namen, maar het cyclische ArcelorMittal en ASMI zijn bescheiden optimistisch.

Van gisteravond nabeura, ASMI gaat uit van single digit groei:

AMG is ook nogal cyclisch, maar hoewel de cijfers goed zijn, mis ik een outlook?! Ah, toch: de comments helpen me al:

Based on improving market conditions across AMG's Critical Materials portfolio, AMG expects full year 2018 EBITDA to exceed $200 million. In 2019, AMG expects to continue its strong financial performance and improve profitability relative to 2018.

Er zijn veel te veel fondsen met cijfers om ze hier allemaal te melden, maar deze grootbank neem ik wel even mee. Winst is gehalveerd in de was zal ik maar zeggen, maar dat wisten we al en de cijfers zijn niet eens zo slecht met ook Turkije en andere toestanden?

Dan is er deze energiegigant. De winst per aandeel is in ieder geval één cent onder de verwachting, maar Shell spreekt zelf van een van de sterkste kwartalen ooit. De cashflow van $14,7 miljard mag er zijn, ja. Typerend? Het concern blijft aandelen inkopen, maar ik zie niets over investeringen. Dividend blijft $0,47 per aandeel.

Dit zijn momenteel de thema's op de markten:

De futures draaien weer en dit had enthousiaster gekund. Het is allemaal niet heel erg verschrikkelijk, maar groen was leuker geweest na oktober.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:04 Topman AND stapt in maart op

07:59 Omzetgroei voor technologiebedrijf TKH

07:43 Intertrust blijft bij verwachtingen

07:36 Winst voor Swiss Re ondanks natuurrampen

07:33 Hogere omzet en winst voor AMG

07:27 ArcelorMittal: staalmarkten blijven gunstig

07:25 ForFarmers voelt effecten warme zomer

07:22 Megaboete trekt winst ING omlaag

07:14 Telecomsector duwt Nikkei omlaag

07:00 NXP: ordergroei auto-componenten trager

31 okt Altice Europe vervangt financieel directeur

31 okt Galapagos start Fase 2-studie GLPG1205

31 okt Fitbit bijna in zwarte cijfers

31 okt Wall Street fors hoger op Halloween

31 okt EasyJet toont weer interesse in Alitalia

31 okt Winstalarm Brill na lagere verkopen

31 okt ASMI ziet orderboek vollopen

Analistenadvies luidt:

DSM: naar €89 van €95 - Credit Suisse

DSM: naar strong buy van buy en naar €95 van €100 - CFRA

Air France-KLM: naar €11 van €10 - HSBC

De agenda puilt uit, Unilever gaat ex-kwartaaldividend, Apple is er met Q3's, maar de Europese inkoopmanagersindices zijn pas morgen:

02:45 China Caixin manufacturing PMI okt 49,9

08:00 Royal Dutch Shell Q3-cijfers

08:00 ING Q3-cijfers

08:00 AMG Q3-cijfers

08:00 Intertrust Q3-cijfers

08:00 AND Q3-cijfers

08:00 TKH Q3-cijfers

08:00 ArcelorMittal Q3-cijfers

08:00 Ordina Q3-cijfers

08:00 Unilever notering €0,39 ex-dividend

08:00 Forfarmers Q3-cijfers

09:00 Nederland manufacturing PMI

13:00 BoE rentebesluit 0,75%

13:30 VS wekelijkse jobless claims

13:30 VS loongroei Q3 1,2%

15:00 VS ISM manufacturing PMI okt 59,0

15:00 VS bouwuitgaven sep 0,1% MoM

21:00 Starbucks Q3-cijfers

21:00 Apple Q3-cijfers

Vanavond cijfers:

En het is?

Opvallend, ja:

Wachten op ingrepen?

Rentebesluitje vandaag:

Hoppa:

Laat het energievraagstuk gewoon aan aan de markt over?

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.