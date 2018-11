Hi Jos,



Ik lees al jouw bedenkingen, vragen en het gebrek aan antwoorden vanuit het ministerie hierop een tijdje. En volgens mij is er maar één conclusie mogelijk, en die is heel simpel:



Door de onuitvoerbaarheid, en hierdoor het gebrek aan rechtsgelijkheid van de huidige regelgeving, zal de hypotheeekrente afterek door komende kabinetten worden afgeschaft.

Laat dit nou net in lijn zijn met het Europese advies :)



Zoiets zou er dan als volgt uit kunnen zien:



"Huidige maximale aftrek per 2023 is 37%.

Dit wordt staps gewijs met 5% per jaar afgebouwd zodat per 2030 er geen hypotheekrente aftrek meer bestaat.

Ter compensatie zal de inkomsten belasting van de 2e schijf elk jaar met een half procent verlaagd worden"



Opgetekend: Premier Rob Jetten November 2021