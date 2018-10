Liveblog: Tien jaar bitcoin preek

Update 14:30 uur: Tien jaar bitcoin

Bitcoin, of blockchain zoals sommigen zeggen. Kent u die uitdrukking?

Was getekend, Ds. Gremdaat :-) Die zou dit gezegd kunnen hebben, toch? Komt mooi uit, want ik ga een Gremdaat-achtige preek over de tienjarige bitcoin houden. Om te beginnen. Dit zat er in. Ja, lacht u maar even.

The #Bitcoin price history put through a sound generator. pic.twitter.com/Y8MRd812VJ — Dennis Parker?? (@Xentagz) 29 oktober 2018

Het spreekwoord luidt echter: wie het laatst lacht, lacht het best. Wie op 31 oktober 2009 de eerste bitcoin kocht tegen $0,0001 dollar heeft een leuk ritje gemaakt met nu rond $6400 op het bord en vorig jaar jaar nog $19.458,19.

Het percentage is amper uit te rekenen. De beste trade van de laatste tien jaar? Het moet bijna wel. En toch kijk ik niet raar op als het gros van iedereen die ooit in bitcoin heeft gehandeld verlies maakte, of op een papieren min staat.

Want de grote kudde, zoals we dat noemen op de beurs, vloog er eind vorig jaar en vooral in december in. Die mensen staan nu op een dikke, dikke min.

Vergeet ook niet dat er eerder booms & busts in bitcoin waren. Het is iedere keer hetzelfde liedje, ook toen hebben weinigen veel verdiend aan velen. Ja, want bitcoin schept geen waarde. Het is puur en alleen prijsactie.

Wat de een verdient, verliest de ander. Het is een zero sum game. En wat mij betreft zero sum munt. Even een plaatje tussendoor, langer heb ik bitcoin helaas niet terug:



Logaritmisch:

Simpel, ik kan de waarde en het verdienvermogen van bitcoin niet uitrekenen (die zjn er ook niet, het is louter en alleen een prijs op het bord). De analyses bestaan doorgaans ook louter uit hopen, denken en verwachten. Amehoela, hopen is verkopen. Deze oude optiehandelwijsheid kan u veel onbezonnen acties besparen.

Daarom steek ik mijn geld er ook niet in, want ik ga geen rondtollend mes proberen te vangen. Hoe moeilijk dat is heb ik ook eind vorig jaar gemerkt. Wat heet, het zoog. Als u, zoals ik, iedere lunch weer moest aanhoren hoeveel mijn jonge bitcoin-collega's nu weer hadden verdiend, dan wordt het moeilijk.

Bitcoin en dotcom

In de dotcomhype twintig jaar geleden ging het ook zo. Buy & hold (dividend)beleggers die hippe aandelen zonder omzet en winst niet blieften werden uitgelachen. De mensen die toen naar de beurs gingen leden echter van 2000-2003 catastrofale verliezen en zijn nooit meer terug geweest op de beurs.

Wat dat betreft is het in die eerste tien jaar met bitocin hetzelfde als met aandelen: de AEX steeg sinds de start in 1983 11% bruto per jaar. U ziet het, met wat ups and downs gaat de grafiek gewoon van linksonder naar rechtsboven. En toch presteert het gros van de beleggers het om niks te verdienen.

Dat ligt niet aan de markt, maar aan die beleggers of handelaren zelf. Er is gewoon geen andere conclusie mogelijk, maak u zelf echt niks wijs. En het is altijd hetzelfde liedje: op het verkeerde emoment er in er op het verkeerde moment weer uit. Beleg niet, of beleg altijd is de wijsheid die daar uit voort vloeit.

Maar ja, een paar procent per jaar iedereen te langzaam, want we willen allemaal snel Een Grote Klapper maken. Dat wordt meestal een klap in het gezicht. En zo gaat het altijd weer. Kijk in de spiegel en leg u zelf maar uit waarom u de AEX in juli op 576,90 nog vrolijk kocht en er deze week op 500,45 bang van was.

Ik durf het bijna niet te vragen: hebt u de index ook verkocht?

Met of zonder spekjes, zoals Ds. Gremdaat zou zeggen.

Update 11:25: Fugro

Wat een kop:

Seismic Technologies Business of Fairfield Geotechnologies to be Acquired by Magseis

Klein bier, de twee bedrijven samen zijn naar eigen zeggen ongeveer $233 miljoen waard, maar wellicht dat Fugro hier op oploopt.