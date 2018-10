Alles groen en hoe. Ik raffel snel dit fondsenrondje af, want - zult u net zien - voor u het weet draait de boel weer. Hoger op cijfers heet het:

European markets seen higher after a rebound on Wall Street https://t.co/lQSqyU9moV — CNBC (@CNBC) 31 oktober 2018

Of moeten we vanaf nu juist Groooot Gaan Denken? De term oudejaarsrally valt al. Statistisch bestaat die, maar het is geen recht.

Taking Stock: Why a year-end rally could take down the red October https://t.co/6q3Y22pdle pic.twitter.com/LOawo3iJDU — Bloomberg Markets (@markets) 31 oktober 2018

In ieder geval is het ook op het Damrak goed raak met Q3-cijfers en ook morgen wacht weer een wagonlading rapportages met onder meer Royal Dutch Shell, ING en ArcelorMittal. Ik loop snel die van vandaag bij langs. Eigenlijk zijn ze allemaal min of meer de verwachting:

DSM: ondanks die enorme winstdaling zijn de cijfers min of meer volgens consensus.

Wolters Kluwer: herhaalt de outlook, maar het fraaie momentum van de afgelopen jaren lijkt weg.

Air France-KLM: voor Air France-KLM begripopen zijn de cijfers best goed (bedankt conjunctuur en ondanks dure brandstof)), maar KLM blijft beter doen dan de Fransen.

Aperam: rept van extreem uitdagende marktomstandigheden (handelsoorlog!) en daar schrikt de koers van.

GrandVision: laat een keurige groei zien (eindelijk) en wordt beloond.

Basic-Fit: het bedrijf groeit zoals het belooft te groeien en na een flinke daling zet de koers de sokken erin.

Heijmans: geen nieuwe zepers en de koers veert op na werkelijk een dreun deze maand.

Vastned: is goed bezig, maar vastgoed blijft vandaag wat achter.

De brede markt is ook om te zoenen:

Alle Europese indices stijgen met een één voor de komma en de Franse CAC40 zelfs met een twee.

De Amerikaanse futures staan er ook prima bij.

De volatiliteit zakt 3,5% naar 17,7.

De dollar zakt iets naar 1,135.

De AAA-rentes stijgen twee à vier basispunten, ofwel risk-on.

Olie loopt ook weer op en goud is de enige die een halfje daalt.

Terug naar het Damrak, waar deze adviezen zijn:

ABN Amro: naar €32 van €33 - Credit Suisse

ING: naar €11,50 van €12,80 - Credit Suisse

Unibail: start met buy en €185 - Deutsche Bank

Aperam: naar €46 van €48 - Deutsche Bank

Verder valt er niet zoveel te duiden, het gros van de fondsen gaat op de grote hoop mee. Wat mij opvalt is dat Randstad hard opveert van de oktoberdaling en dat had ik niet gedacht bij al die economische vraagtekens. Ik weet niet waarom VolkerWessels in de hoek moet.