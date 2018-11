TA: Uitverkoop lokt koopjesjagers

Vrijwel alle beurzen zijn in de recente daling serieus oversold geraakt. Een oversoldconditie signaleert dat de markten te hard in te korte tijd zijn gedaald. Nu het aanbod is opgedroogd, wordt een rebound waarschijnlijk. In de recente uitverkoop is op de meeste beurzen bovendien een belangrijke steun genaderd.

Juist deze combi, oversold en belangrijke steun in de buurt, maakt een herstel mogelijk. Bent u kortetermijnbelegger en speculatief ingesteld, dan bieden de lage koersen wellicht kansen.

Hieronder bespreek ik enkele beurzen met de juiste combi, oversold en belangrijke steun in de buurt, waardoor een herstel mogelijk is. Van elke beurs beeld ik een korte- en een langetermijngrafiek af.

Nederlandse beurs test steun 506

De Nederlandse beurs (AEX-index) beweegt zijwaarts tussen steun 506,05 (bodem van 20 juli 2015) en weerstand 576,90 (gevormd op 27 juli). De RSI (op de onderste helft van de grafiek) krult weer opwaarts vanuit de oversoldzone.

Franse beurs test steun

De Franse beurs (CAC40 index in Parijs) heeft binnen het zijwaarts gericht koerspatroon de steun op 4.995,07 (bodem van 1 september 2017) bereikt. De RSI (onderste helft van de 1e grafiek hieronder) krult opwaarts uit de oversoldzone.

Belgische beurs test steun 3.384

De beurs van Brussel (Bel 20-index) heeft binnen de dalende trend de langetermijnsteun 3.384,68 (bodem van 11 november 2016) bereikt. De RSI (onderste helft van de 1e grafiek hieronder) staat in de oversoldzone.







Nasadq100 test steun

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, heeft binnen de dalende trend de steun 6.539,86 (bodem van 3 mei) bereikt. Ook de Nasdaq 100 index is oversold, de RSI is nu voor de 3e keer in korte tijd de 30-puntenzone genaderd. De RSI (onderste helft van de 1e grafiek hieronder) toont al positieve divergentie (hogere bodems vanuit de oversoldzone).





Dow Jones test steun 23.997

De Dow Jones-index vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Er ligt steun op 23.997,21 (bodem van 28 juni). De RSI toont al hogere bodems vanuit de oversoldzone.



S&P 500 test steun

De S&P 500-index (Wall Street) is de steun 2.594,62 (bodem van 3 mei) genaderd. De RSI (onderste helft van de 1e grafiek hieronder) krult al opwaarts vanuit de oversoldzone.