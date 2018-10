DSM boekt 85% minder winst, maar een winstval werd verwacht. Omzet +6% en ebitda +11% klinkt beter.

Our CEO on our 2018 first nine months results. Read the full release via > https://t.co/A0XbaARjWL pic.twitter.com/xy0n00n0hP — DSM Company (@DSM) 31 oktober 2018

Air Ftance-KLM boekt weer minder winst door hogere brnndstofprijzen (zo is er altjd wel wat?). Bij KLM groeide de omzet met 5,2% en bij Air France met 3,5%.

[????#AirFranceKLM Q3 2018 Results] A solid performance for the Group in the third quarter of 2018, improving across all business segments. For the full results, check below ?? — Air France-KLM (@AirFranceKLM) 31 oktober 2018

Als je haar maar goed zit en je de outlook handhaaft, Heijmans vat haar Q3's kort en bondig samen:

Trading update: Heijmans handhaaft outlook 2018, goede prestaties bedrijfsstromen https://t.co/cXwCWvIVVc — Heijmans (@heijmansnl) 31 oktober 2018

GrandVision groeit eindelijk, maar is het goed genoeg?

GrandVision reports 3Q18 revenue growth of 13.3% at constant exchange rates and comparable growth of 5.1%: https://t.co/DR54DPkObn — GrandVision (@GrandVisionNV) 31 oktober 2018

Dan waren er gisteren nabeurs nog Q3's van Vastned dat de verwachting verhoogt (hier) en Aperam dat minder winst maakt (hier). Er is meer, Samsung (-0,1%) waarschuwt voor mindere tijden:

[3Q Results (in KRW)] Sales: 65.46 trillion, operating profit: 17.57 trillion, net profit: 13.15 trillionhttps://t.co/k3OR6CkeIl — Samsung Electronics (@Samsung) 31 oktober 2018

Nabeurs Wall Street was er nog Facebook met meer winst dan verwacht, maar ook al minder omzet: +3,1%. Laatste handelsdag van de maand en de AEX sstaat op -7,1%. Dat is de slechtste maand sinds 2011. Werk aan de winkel en het oogt aardig nu, de beste opening deze maand:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, er ligt een claim van $672 miljoen bij ABN Amro op de deurmat:

07:45 Banco Santander voert winst flink op

07:42 Heijmans loopt voor met terugbetalen lening

07:33 Winst DSM neemt duikvlucht

07:27 Pearle-moeder GrandVision blijft groeien

07:23 Gemalto sluit bredere overeenkomst met Alaska

07:23 KLM groeit sterker dan Air France

07:12 Nikkei sluit grillige beursmaand hoger af

06:48 'Grote claim tegen ABN AMRO om diamanten'

06:48 Flinke winstgroei voor Standard Chartered

06:19 Samsung waarschuwt na recordkwartaal

30 okt Hogere omzet en winst internethandelaar eBay

30 okt 'Apollo dicht bij overname Arconic'

30 okt Facebook boekt een derde meer omzet

30 okt Unibail verkoopt gebouwen in Warschau

30 okt Wall Street veert sterk op na verliesbeurt

30 okt 'Investeerders azen op pizzaketen Papa John's'

30 okt Coca-Cola profiteert van Europees zomerweer

30 okt Vastned scherpt verwachtingen aan

30 okt Aperam boekt lager bedrijfsresultaat

30 okt 'ING wil van Italiaanse vastgoedleases af'

30 okt Van Hall commissaris bij Ordina

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €32 van €33 - Credit Suisse

ING: naar €11,50 van €12,80 - Credit Suisse

Unibail: start met buy en €185 - Deutsche Bank

Aperam: naar €46 van €48 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

En dan nog even dit

Ze hadden het er weer druk mee:

The Bank of Japan has left its monetary stimulus policy unchanged https://t.co/CEBsmyVrD7 — Bloomberg Markets (@markets) 31 oktober 2018

Nou, dat geldt voor meer dingen...

Oil set for biggest monthly decline since 2016 https://t.co/4PXEi25yNy — Bloomberg Markets (@markets) 31 oktober 2018

Dat is het al bijna:

Three reasons why the yuan won't breach 7 per U.S. dollar https://t.co/McRFjeKr5G — Bloomberg Markets (@markets) 31 oktober 2018

Dat valt wel mee toch?

Seven charts showing just how crazy October has been for socks https://t.co/ce8O9N9KGY — Bloomberg Markets (@markets) 31 oktober 2018

Is dit niet altijd zo?

W/good times about to end, mkts have grown ruthless to comps that fail to deliver earnings: Stocks that miss estimates being more punished than usual, Barclays says. Investors have little patience for underperformers who are getting more punished than outperformers are rewarded. pic.twitter.com/3cw5qWORPf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 oktober 2018

Nog een jarige vandaag, een jaar geleden was dit de hype:

Bitcoin celebrates a decade since Satoshi Nakamoto, its mysterious founder, released a whitepaper outlining the need for an internet currency that would work without a bank. Here’s a look at Bitcoin’s major milestones in ten years https://t.co/KpLUks15j8 #ReutersFintech pic.twitter.com/eL5St6P973 — Reuters Business (@ReutersBiz) 31 oktober 2018

Ja, dat is Peter, zong Sweet 16 al in 1960 :-)

die halve gare die zijn gehele bezit in bitcoins heeft gestopt, geeft nu cursussen hoe om te gaan met het feit dat je al je geld kwijt bent — peterverhaar (@peterverhaar) 31 oktober 2018

Tot slot deze voor iedereen in de industrie met klanten die het zelf hebben bedacht als de koersen stijgen, maar u de schuld geven als we dalen. En er zijn veel telefoontjes geweest deze maand, weet ik wel zeker...

Eddy vergeet het telefoontje op hoge poten nog. Uit het leven van iedere beursadviseur of vermogensbeheerder gegrepen #AEX https://t.co/9HVV2Rgvnr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 oktober 2018

