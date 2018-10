Slot: Miezerig

Beursje huilt. beursja lacht - ook vandaag weer - maar intussen zitten we per saldo flink op de blaren:

$8 trillion in value wiped out of the global stock market in October, the worst single month in a decade. Via @SoberLook pic.twitter.com/MuXUQ3WzGJ — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 30 oktober 2018

Er staat slot boven deze rubriek, maar u weet dat dit deze maand niet zo werkt. Intradag vliegen de markten alle kanten uit. Het kan zijn dat als u dit leest het beeld weer compleet anders is. Dat is vandaag al een keer of drie gebeurd en we gaan door tot het gaatje, want nabeurs |Wall Street heeft Facebook Q3's.

Wat is officieel - ik houd het er zelf meestal simpel op dat beurzen stijgen of dalen omdat ze stijgen of dalen - het verhaal van vandaag?

U.S. stocks ride higher on trade optimism https://t.co/AshaxgF225 — Reuters Business (@ReutersBiz) 30 oktober 2018

Het bekende rondje langs de grote stadions:

De Europese indices plussen of minnen en de AEX zit aan de goede kant van de streep. De andere EU-beurzen kleuren rood

Wall Street plust nu

De volatiltiet zakt iets

De dollar trekt aan tot`1,136

De rentes beginnen ook al te wiebelen? Vanochtend noteerden de AAA's nog twee basispunten in de plus, maar die zijn intussen wezen vliegen

Olie daalt en dat geldt ook voor goud

Nog even over die brede markt: voor een echte berenmarkt mis ik grotere en diepere daguitslagen, een veel hogere volatiliteit, een vlucht in blue chips, rentes die scherper dalen en van mijn part ook nog stijgend goud.

S&P 500 opent rood en groen tegelijk, maar kleurt deze maand vooral rood. Op zich zijn dit geen bijzondere dalingen - per saldo nu wel ruim -11% - maar ik heb het zelf liever quick en dirty pic.twitter.com/FwYGLoGXK3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 oktober 2018

Beursplein 5

Geen cijfers en bitter weinig nieuws vandaag in het kleine, knusse, maar deze maand een beetje kil Damrak stadionnetje. Wel komt Aperam nu net door met Q3's. Als het goed is, kan Vastned ook ieder moment doorkomen.

Verder zijn er alleen adviezen en dat verklaart denk ik al een paar koesrsbewegingen:

Galapagos: naar $140 naar $124 - Instinet

Unibail: naar €180 van €195 - Independent Research

Unilever: start met overweight en €57 - Morgan Stanley

PostNL: naar hold van sell - Berenberg

Besi: naar €16 van €17 - Deutsche Bank

Beter Bed: naar €6,80 van €9,50 (buy) - NIBC

GrandVision: naar €25 van €25,50 - Kepler Cheuvreux

Verder kan ik er niet zoveel van maken: