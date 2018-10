TA: Overtuiging ontbreekt nog

De aandelenbeurzen lijken wereldwijd even op adem te komen van de forse koersdalingen van de afgelopen weken. Hoewel van een serieus herstel nog geen sprake is, zie ik wel dat verkopers de strijd momenteel niet meer winnen.

AEX index

Voor de Nederlandse beurs betekent dit dat de steunzone rond 506 punten op basis van het weekslot nog altijd niet gesneuveld is. Vanaf dit niveau kan de index de komende tijd wat gaan herstellen, of op zijn minst stabiliseren.

De kracht van het herstel zal uitwijzen of dit een lange termijn bodem kan worden of dat we slechts te maken hebben met een tijdelijke opleving.

De bovenkant van de steile dalende fase van de afgelopen weken staat rond 515 punten vandaag onder druk. In een eventueel herstel heeft de AEX nog te maken met de recente gap (binnen de rode cirkel). Het herstel van de AEX van medio vorige week liep vast op de onderkant van de gap.

Dit koersgat (ook wel koershiaat genoemd) in de rode cirkel, ligt tussen 514,44 (de high van vorige week dinsdag) en 518,70 punten (de low van vorige week maandag). Houd die 518,70 dus goed in de gaten.

Mocht de index overtuigend boven die 518,70 breken, dan ligt in eerste instantie een herstel richting de top van medio oktober rond 533,43 punten binnen de mogelijkheden.



Deze week barst het cijferseizoen in volle hevigheid los en staat er een aantal interessante bedrijven op de agenda. Zo is vanochtend Air France met cijfers gekomen en zullen morgen de zwaargewichten Arcelor Mittal, ING en Royal Dutch Shell hun boeken openen.

Ik bekijk vast even kort de technische plaatjes van de betreffende aandelen.

Air France-KLM

Air France-KLM laat sinds eind augustus een gematigd dalende trend zien. Toppen en bodems lopen voor een groot deel in elkaar over, wat aangeeft dat verkoopdruk erg beperkt is.

Aan de vlakke moneyflow-indicator valt af te lezen dat er ondanks de dalende trend per saldo geen geld aan het aandeel wordt onttrokken.

Het lijkt daarom slechts een kwestie van tijd voordat de dalende fase opwaarts wordt verlaten en een nieuwe opgaande beweging wordt ingezet.

De top van augustus is dan rond €9,37 het eerste koersdoel, maar hogere niveaus sluit ik zeker niet uit.





ArcelorMittal

Het technische beeld van staalgigant ArcelorMittal is onlangs flink verzwakt. De doorbraak onder de koersbodems van de afgelopen maanden heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere koersdaling.

De tussenliggende steun rond €20,98 is nu bereikt en het aandeel lijkt ook even op adem te komen. Deze consolidatie lijkt echter slechts een tijdelijke onderbreking van een daling richting de lange termijn steun rond €17,72, de bodem van medio 2017.

De oude koersbodems vormen rond €24,00 nu de eerste weerstand. Zolang de koers hieronder beweegt, blijft het technische plaatje zwak.



ING

ING weet al langere tijd niet te overtuigen. Het aandeel beweegt overduidelijk in een dalende trend en heeft al verschillende steunniveaus zien sneuvelen.

Op korte termijn is wel wat stabilisatie zichtbaar, maar van een herstel is nog geen sprake. De dalende trend heeft ruimte richting €9,35, de bodem van augustus 2016.

Alleen als ING de dalende trend weet te verlaten en boven de voorliggende koersbodem weet terug te keren, zal het technische beeld wat opklaren.

De moneyflow-indicator geeft aan dat er nog steeds sprake is van uitstroom van kapitaal.







Royal Dutch Shell

Oliemaatschappij Royal Dutch Shell beweegt al sinds mei binnen een ruime neutrale bandbreedte. De onderkant van deze bandbreedte is recent weer getest. Vanaf de steun van €27,00 weet het aandeel nu wat op te veren.

Ik verwacht dat het aandeel een herstel in kan zetten richting de bovenkant van de bandbreedte rond de weerstand van €31,60. Hier ligt tevens de oude top van april 2002.

Enkel een doorbraak en slotstand onder de steun van €27,00 zal de recente verbeteringen neutraliseren en ruimte vrijmaken voor een diepere correctie.