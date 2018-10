Liveblog: Apple, GLPG en Arcelor

Update 16:25 uur: ArcelorMittal

Kleine moeite om de plaatjes ook even hier neer te zetten. Verzoekje op Twitter, want donderdag zijn er cijfers van ArcelorMittal. Hier ziet u de consensus en vorige koersreacties:

Op het eerste gezicht is het aandeel wellicht een koopje - het is in ieder geval veel goedkoper geworden - omdat de verwachtingen nog niet zijn gedaald. Bedreigingen genoeg, dat wel. En dat betekent tegelijkertijd kansen.

Als handelsoorlog niet verder escaleert en er komt voorlopig geen recessie, is Arcelor|Mittal wellicht koopje. Zo niet, dan kan er mss nog veel meer vanaf #zeercyclisch pic.twitter.com/aUMo75KgEd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 oktober 2018

Update 16:20 uur: Halloween :-)

Dit is een beurswijsheid, echt. Hoe slechter de markten, des te beter de humor.

Is it just us, or are Halloween costumes getting scarier? pic.twitter.com/k9LtuYZBSk — NYSE (@NYSE) 29 oktober 2018

Update 16:10 uur: Do the Donald Dip

Als u nog om beleggingsadvies verlegen zit... Het woord is aan de heer Trump van White House Asset Management te Washington. Ik vind het wel gezellig dat de president zich met de markten en beurzen tegenaanbemoeitleunt. Vind u dat ook, of kan het echt niet? Vraag hem anders gewoon naar TomTom en Pharming.

The Stock Market is up massively since the Election, but is now taking a little pause - people want to see what happens with the Midterms. If you want your Stocks to go down, I strongly suggest voting Democrat. They like the Venezuela financial model, High Taxes & Open Borders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 oktober 2018

Update 15:30 uur: Apple

Nog niet zo lang geleden waren dit hele happenings, waar we ook op de beurs allemaal naar keken. Met de koers er bij. Ik dacht dat het vanavond was, maar Apple presenteert nu al haar nieuwe Mac-computers en laptops. Nog dunner, mooier, sneller en vooral duurder, want Apple weet hoe ze geld moet verdienen.

Koers? In lijn met de Nasdaq 100, ofwel +0,9% Als u een liveblog zoekt:

The new MacBook Air is $1199. Order today, available next week. Colors are Space Grey, Silver and Aluminum.https://t.co/Tsrnltttvu #AppleEvent pic.twitter.com/riZvR1JE2H — TechCrunch (@TechCrunch) 30 oktober 2018

Hier alles in één filmpje:

Apple unveils new iPad Pros, Mac Minis, and MacBook Airs at its #AppleEvent pic.twitter.com/JCGzRPCdAc — Tech Insider (@techinsider) 30 oktober 2018

Update 14:30 uur: Advies

De adviezen blijven binnen druppelen en kijk aan, er is een flinke verhoging voor Galapagos.

Galapagos: naar $140 naar $124 - Instinet

Unibail: naar €180 van €195 - Independent Research

Unilever: start met overweight en €57 - Morgan Stanley

PostNL: naar hold van sell - Berenberg

Besi: naar €16 van €17 - Deutsche Bank

Beter Bed: naar €6,80 van €9,50 (buy) - NIBC

GrandVision: naar €25 van €25,50 - Kepler Cheuvreux

Update 14:25 uur: Wind en olie

Ook dat nog. Overal waar tegenwoordig de naam General Electric op duikt, gaat de boel in de soep.

Vestas, Siemens Gamesa drop with slump at GE wind unit https://t.co/GwLo3Vc1Ck pic.twitter.com/vBdcZJXz1S — Bloomberg Markets (@markets) 30 oktober 2018

Bij Sif is amper iets te zien, maar daar is ook heel weinig omzet. Intussen is het bij olie niet veel beter dan bij de wind. Ik weet niet zo gauw waarom het spul -3% staat.

Update 14:05 uur: Fed en de president

Had u meneer Wren maar moet benoemen, of mevrouw Yellen een tweede termijn moeten gunnen, meneer de president? Overigens zei ex-Fed-voorzitter Alan Greenspan laatst dat het heel normaal is dat presidenten zich met het rentebeleid bemoeien. Hij mag dat zeggen, want hij heeft met vier te maken gehad.

Nieuw is dat de huidige president het per Twitter doet en niet discreet in de wandelgangen. Wel zo leuk, kunnen we allemaal meegenieten. Huidige Fed-voorzitter Jerome Powell twittert niet volgens mij. Daar heeft hij geen tijd voor. Hij verhoogt de rente.

“If the Fed backs off and starts talking a little more Dovish, I think we’re going to be right back to our 2,800 to 2,900 target range that we’ve had for the S&P 500.” Scott Wren, Wells Fargo. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 oktober 2018

Haha, intussen is Scott wakker en wrijft zijn ogen nog een keer goed uit :-)

Scott Wren was not expecting his day to include being cited by name in a Trump tweet, but the Wells Fargo equity stratgist does agree that the Fed needs to be "careful" https://t.co/DtMF4B9I7q — Bloomberg Markets (@markets) 30 oktober 2018

Update 13:55 uur: Pas op voor de griezelbeer

De tekenaar van Hedgeye moet bijna zelf wel ook een belegger of handelaar zijn. Hij voelt het altijd zo goed aan. Spijker, kop en raak weer.

Update 13:30 uur: Voorbeurs New York

De eerste koersreacties van Coca-Cola, Pfizer en General Electric op hun Q3's pre-market zijn niet best, allemaal dalingen:

Stocks making the biggest move premarket: KO, GE, PFE, TPR, UAA & more https://t.co/3A5s6wMI2M — CNBC (@CNBC) 30 oktober 2018

Update 13:15 uur: Facebook en Amazon

Zo geronnen zo gewonnen, als of het een centrale bank is. Daar doen deze bedragen wel aan denken. Hetzelfde geldt voor vooral Alpahbet en Facebook

Amazon took 18 years to hit a market cap of $250 billion. It lost that much in 8 weeks in the tech stock mauling https://t.co/2Ln7dP5EAI — Business Insider (@businessinsider) 30 oktober 2018

Facebook heeft vanavond trouwens Q3's nabeurs Wall Street. De verwachting ziet u helemaal rechts en verder ziet u de zevendaagse koersreacties op de vorige rondjes. Oef.

Let wel, ook Facbook is intussen ietsie minder waard dan een paar maandjes terug.

Update 12:00 uur: Laffe lunch

U kent het wel, vreselijk. Alsof u nog zo'n halfbevroren kroket op uw broodje hebt. Dat gevoel. Winst weer weg en de Amerikaanse futures houden nog net de voeten droog. Het wil maar niet bullish worden deze maand.

Update 11:45 uur: Goedkoop of duurkoop?

Dure markten kunnen nog veel duurder worden en... kunnen dat heel lang volhouden. Langer dan u solvabel bent, luidt de wijsheid. Vice versa werkt het precies hetzelfde. Goedkope markten... inderdaad. Het is een bekende uitdrukking op de beurs en Charlie heeft een tabel die dit prachtig duidelijk maakt.

S&P 500 earnings are expected to increase 26% this year. If that expectation is met & S&P ends the year at current levels (2640), its P/E ratio would go from 21.4 to 16.8, a 21.4% decline. Would be first year of multiple contraction since 2011. $SPX pic.twitter.com/8zQZUR0dXQ — Charlie Bilello (@charliebilello) 26 oktober 2018

De getalletjes zijn niet één op één, maar in grafiekvorm ziet het er ongeveer zo uit. Maandgrafiek, de daling in oktober zit er nog niet bij, evenals dat de winsten wel afvlakken, maar niet zakken. Mag u zelf het groene lijntje doortrekken met uw donkerbruine vermoeden. Inderdaad, aandelen zijn fors goedkoper geworden..

Helaas zegt dat niets over de richting. Het zegt wel dat u in ieder geval niet veel te dure aandelen koopt, zoals u wellicht rond 2000 deed. Maar ook dit geeft nergens garantie op.

Als extraatje, Charlie meer mooie data. Hoe verzin je het - en hoe doe je het - om dit bij te houden? :-)