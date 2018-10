Fondsenrondje: Flauw

Geen grote uitschieters op het Damrak. U zou bijna nog denken dat dit een normale beurs is.

In de ons omringende landen zijn er wel Q3's van interessante bedrijven en dat ziet er nu zo uit:

BP: +4,0%

Reckitt Benkiser: -4,7%

BNP Parisbas: -3,7%

Lufthansa: -6,2%

Volkswagen: +4,2%

Vooal BP heeft voortreffelijke cijfers en geef u maar meteen de Reuters consensus voor de Q3's van Royal Dutch Shell donderdag mee: dat wordt geacht $0,69 winst per aandeel en $98,2 miljard omzet te rapporteren. Het is nu verder ook rustig op de brede markt, hoewel de koersen weer wegzakken. Dit is het thema vandaag. Zien of China hapt:

Trump says he expects 'great deal' with China, but more tariffs if not https://t.co/t4vW8V5E8Z — Reuters Business (@ReutersBiz) 30 oktober 2018

Hoe staat het er nu markbreed voor?

De Europese indices pendelen tussen hoop en vrees, minnen en plussen

De Amerikaanse futures kleuren (nog?) wel groen

De AEX VIX Index (volatiliteit) houdt zich gedeisd op en rond 20

De dollar oogt sterk net onder 1,14

Opvallend met herfstige koersen? De AAA-rentes stijgen twee basispunten

Olie zakt iets en goud moet wat terug door de duurdere dollar, denk ik

Op het Damrak zijn er eigenlijk alleen adviezen en PostNL is de enige die er echt op lijkt te reageren:

Unilever: start met overweight en €57 - Morgan Stanley

PostNL: naar hold van sell - Berenberg

Besi: naar €16 van €17 - Deutsche Bank

Takeaway: naar €68 van €70 - UBS

Beter Bed: naar €6,80 van €9,50 (buy) - NIBC

GrandVision: naar €25 van €25,50 - Kepler Cheuvreux

De overname door Wolters Kluwer wordt ter kennisgeving aangenomen en Neways zakt 4% op haar Q3-update. Verder zie ik geen significate koersbewegingen.