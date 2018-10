TA: Verkoopdruk droogt op

Technisch lijkt het onderliggende sentiment op alle aandelenbeurzen licht te verbeteren. Op de AEX worden nu voorzichtig de eerste contouren van een bodem gelegd. Ja, u leest het gioed, ik ben behoedzaam en voorzichtig, maar in essentie nog steeds positief. Op de korte termijngrafiek zie ik bij de AEX nog wel lagere toppen, maar de steun506 lijkt goed stand te houden. Deze is in de afgelopen meerder malen getest, intraday zelfs even gebroken geweest, maar heeft uiteindelijk standgehouden. Ik beschouw dit als een geslaagde test, zij het me een zes-min.

De omgevingsfactoren ogen verdeeld. De moneyflow van de Nederlandse beurs geeft aan dat de uitstroom van kapitaal is opgedroogd.Daar staat tegenover dat de Advance/Decline ratio van de Nederlandse beurs nog steeds zeer zwak is, wat aangeeft dat het draagvlak nog erg dun is.

Kortom, het oogt allemaal een beetje minder negatief, wellicht wordt een bodem gevormd, maar de bodem is nog niet uitgehard.

Dalende trend

De Nederlandse beurs vormt nog steeds lagere toppen. Hoewel de AEX op korte termijn lijkt te stabiliseren, is de neerwaartse trend intact.

De voormalige steun rond 533,43 (top van 17 oktober) fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hier op af ketst, blijft het technische beeld zwak. De steun op 506,05 (bodem van 20 juli 2015) is redelijk sterk.



Vlakke geldstroom

De moneyflow indicator van de Nederlandse beurs blijft per saldo vlak liggen. Dit geeft aan dat de kapitaalstromen in evenwicht zijn. Dit is opvallend, aangezien de AEX de afgelopen vier weken een sterk dalende verloop aftekent.

Dit proces, een dalende AEX en een vlakke moneyflow, geeft aan dat er geen sprake was van uitstroom van kapitaal.



Geen draagvlak

De verder verzwakkende Advance/Decline ratio van de Nederlandse beurs signaleert dat het draagvlak van de beurs nog steeds afbrokkelt. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal stijgers sterk afneemt, terwijl het aantal dalers fors toeneemt.

Deze zogenaamde Breadth indicator geeft hiermee aan dat het draagvlak van de beurs (ter ondersteuning van de opmars) afzwakt.



Uitleg moneyflow

De moneyflow indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Uitleg A/D ratio

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline ratio oplopen.

In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline ratio, geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is.

Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

