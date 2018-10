Slot: Prima start

We begonnen de dag met een storing die uiteindelijk tot het middaguur duurde. Daarna kreeg de AEX (+0,4%) de smaak te pakken, al werd een deel van de winst aan het einde van de handelsdag weer verspeeld. Veel bedrijvennieuws was er echter niet.

Om 13.30 uur kwam er een cijfer uit over de consumentenbestedingen in de VS en die viel iets hoger uit dan verwacht. De Amerikanen gaven 0,4% meer uit in september in vergelijking met augustus, terwijl economen uitgingen van een plus van 0,3%.

Als we toch een minpuntje moeten noemen, is het dat we in Amsterdam iets slechter presteren dan de overige Europese indices. De Duitsers (+1,3%) en Italianen (+1,7%) zijn de koplopers. Ook de Fransen (+0,6%) doen het niet onaardig.

Year to date is het overigens andersom: de DAX (-12,3%) en FTSE MIB (-13,0%) hebben een veel grotere klap gekregen dan de AEX (-6,5%) en CAC (-6,1%). Het negatieve rendement van onze oosterburen is zelfs nog inclusief dividend, omdat de DAX een herbeleggingsindex is.

TomTom

De absolute uitblinker van de dag is TomTom met een plus van 13,3%. Afgelopen vrijdag ging het aandeel al omhoog op overnamegeruchten, en vandaag deed ING daar nog een schepje bovenop door te stellen dat de geruchten over een overname 'logisch' zijn.

Volgens de bank zijn softwarebedrijf Trimble en techgigant Apple mogelijke kandidaten om het bedrijf over te nemen. Het gerucht werd verspreid door TMF Finance en we moeten allemaal nog zien wat hiervan waar is. Het is en blijft TomTom.

Rentes

Het sentiment is op de financiële markten goed en dan is het niet vreemd dat de Nederlandse- en Duitse rentes twee basispunten omhoog gaan. De Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt 14 basispunten.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en doet het hiermee iets slechter dan de overige Europese indices. De koploper is de Italiaanse beurs.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 5,8% omlaag en noteert 19,8 punten.

De beurzen in de VS laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,4%) en S&P500 (+0,6%) staan keurig in de plus, maar de Nasdaq moet 0,2% prijsgeven.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,138 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,51%) en Duitse rente (0,38%) stijgen twee a drie basispunten.

Olie: WTI (-0,6%) en Brent (-0,4%) hebben de plussen niet vast kunnen houden.

Goud (-0,6%) hervat de dalende trend.

Het Damrak

Het zijn de defensieve havens die de koersstijging enigszins tegenhouden. Ahold (-1,1%), Unilever (-0,3%) en Wolters Kluwer (-0,6%) maken een kleine pas op de plaats.

Jantje huilt, Jantje lacht. Signify (+7,9%) werd vrijdag nog in de uitverkoop gedaan, maar wordt vandaag weer teruggekocht. Morgan Stanley kwam overigens langs met een minieme koersdoelverlaging. Het aandeel gaat naar €25 van €26.

De wat meer risicovolle aandelen, zoals ArcelorMittal (+3,9%) en Galapagos (+3,5%) behoren tot de koplopers van het Damrak.

Op een goede tweede plaats staat Besi (+8,0%) dat verder weet te herstellen.

Ook Arcadis (+5,7%) wordt door beleggers opgepikt. Heeft de bodembel al geluid?

Op dit soort dagen behoort Adyen (+4,0%) uiteraard tot de feestvierders.

Alle vastgoedfondsen, op Unibail Rodamco (+0,8%) na, staan meer dan 1% in de plus.

Het zijn de twee slechtste aandelen van het jaar binnen de ASCX die wederom een ruime min moeten laten noteren. U mag raden welke het zijn.

Op een laag volume speert Kendrion (+6,4%) ervandoor.

De lokale winnaar is Beter Bed met een plus van 10,7%. KBC handhaaft haar houdadvies en koersdoel van €7. De Belgen denken dus dat er nog wat meer in het vat zit, al durven ze het nog niet aan om er alvast een koopadvies op te plakken.

We noemen Ajax niet vanwege de klassieker die het gemakkelijk van Feyenoord (3-0) won, maar omdat er met een koers van €13,10 een jaarrecord wordt aangetikt.

Adviezen

Randstad: naar €35 van €40 - Deutsche Bank

Signify: naar €25 van €26 - Morgan Stanley

Aperam: verlaging naar €44 (buy) - Jefferies

Core Labs: naar $105 van $115 - Morgan Stanley

Core Labs: naar $90 van $100 - Cowen & Company

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

De dag van morgen