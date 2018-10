Fondsenrondje: Even lucht

Het is verwarrend, maar houd het maar op de future-standen:

U mag vandaag zelf kiezen hoeveel de beurzen stijgen? Vreemd dit #AEX #DAX #ESX pic.twitter.com/kgpLLhpy1B — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 oktober 2018

Storing vanochtend, kan gebeuren. Ik realiseerde me daardoor ineens hoe snel de ICT-revolutie in de beurshandel is gegaan. Twinig jaar geleden nog was er nog fysieke vloerhandel en lazen we de koersen af op Teletekst. Ik weet ook nog dat een handelaar in 2005 trots zijn BlackBerry met real-time koersen liet zien.

Koersoverzicht

Peperdure telefoon (wie heeft er anno nu nog een BlackBerry...?) en een nog kostbaarder koersenabonnement: de verdienmodellen zijn aardig opgeschud sindsdien... Ik dwaal af, de koersen nu. Met een slag om de arm met die ad random koersen, dat wel, maar alles lijkt groen te kleuren.

Europese indices, vink. Ja, de AEX blijft achter, maar bleef vorige week beter liggen dan de rest.

Wall Street futures, vink. IBM doet pre-market -5% op die overname van Red Hat, dat weer +50% noteert.

Volatiliteit zakt onder de 20.

Dollartje omlaag naar 1,14.

Zo, de AAA-rentes gaan vier basispunten omhoog, ofwel risk-on.

Olie omlaag, goud naar beneden en bitcoin noteert vlak.

Geen Q3's op het Damrak en er zijn maar een paar adviezen. Het zijn wel weer allemaal verlagingen:

Randstad: naar €35 van €40 - Deutsche Bank

Signify: naar €25 van €26 - Morgan Stanley

Aperam: verlaging naar €44 (buy) - Jefferies

Core Labs: naar $105 van $115 - Morgan Stanley

Core Labs: naar $90 van $100 - Cowen & Company

Niet één fonds door het putje vandaag, dat is al heel wat. Er zijn een paar opvallende stijgers en verder ziet het er bijna uit als een normale beursdag. Wat dat ook maar is.

TomTom springt het meest in het oog op overnamefantasie, maar zo ver ik zie zijn er geen nieuwe feiten sinds vrijdag. Het is trouwens deze maand zes jaar geleden dat overnamefantasie in het aandeel sloop. Martijn den Drijver van toen SNS noemde Apple als gedoodverfde koper.

DSM en Wolters Kluwer hebben deze week cijfers en daar hebt u zin in, zo te zien.

Unilever was vorige week rots in de branding en rest nu de schillen en de dozon als dank voor het aangenaam verpozen. Geldt ook voor Ahold Delhaize. Dat u weet wat defensieve fondsen zijn.

Adyen beweegt zelden met een nul voor de komma. Wat ik mij af vraag: komt het personeel daar - waarvan er velen aandelen hebben - nog wel aan werken toe? Maak mij wat wijs, die kijken héél véél naar de koers.

BAM veert op van de laagste stand sinds begin 2015. Technisch verhaal? Zie de grafiek. Nieuws is er niet.

Ordina en VolkerWessels gaan lekker in de AScX, maar hebben dan ook veel verloren.

U bent gewend dat Niels dit rondje tikt, maar die is met Nico naar Uden voor een interview met John Kruijssen van - ik citeer mijn Whatsppje van Niels - Veter Bed. Dat wordt onthullend :-) Zonder gekheid, veel succes daar bij Beter Bed John, want het is niet best. Red de waarde!