Rustige start, niet veel te doen nog, lege agenda vandaag en weinig fratsen dit weekend. We zijn er gauw doorheen.

Eigenlijk is er alleen politiek nieuws. Jaïr Bolsonaro is de nieuwe Brazliaanse president en de Duitse coalitie verliest een deelstaatverkiezing.

#5things

- Stumbling block

- Biggest-ever purchase

- Earnings week for Facebook, Samsung

- Asian stocks set to start mixed

- Thai billionaire in crashhttps://t.co/UU88AFnxTC pic.twitter.com/FIBAC4rYh1 — Bloomberg Markets (@markets) 29 oktober 2018

Er zijn vandaag geen Q3's bij ons en houdt de AEX die vijf op het bord, dat is de vraag. De koersen houden nu in ieder geval niet over, maar in de huidige volatiele markt is veel mogelijk. Er wacht ons wel een megadrukke week met onder meer Q3's Royal Dutch Shell, ING, ArcelorMittal, DSM, ASMI, AMG, Heijmans, Apple en Facebook.

U leest allees in mijn vooruitblik. Afgezien van weer een zeperd op Wall Street vrijdag, ziet u nu veel nullen voor de komma.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en TomTom zit er niet bij, Bank of America is uit Kiadis en weer nieuwe sores voor Tesla? De FBI over de vloer, lekker dan.

07:41 IBM koopt Red Hat voor 33,4 miljard dollar

07:11 Nikkei zet daling voort

06:51 Winstgroei voor Britse bank HSBC

28 okt Cijferdrukte voor beleggers houdt aan

28 okt Chipbedrijf NXP komt in Nasdaq 100

28 okt Storing legt deel XS4ALL plat

28 okt 'Italië helpt banken in geval bankencrisis'

28 okt 'Beleggers zien brexit als grootste gevaar'

28 okt Bank of America stapt uit Kiadis Pharma

28 okt 150 vluchten geschrapt door staking Zaventem

28 okt Miljard Air Miles na 1 november waardeloos

26 okt S&P verlaagt alleen outlook Italië

26 okt Amazon en Google onderuit op rode beursdag

26 okt 'Deense sapbar mikt op Amerikaanse beursgang'

26 okt 'Ontwikkelaar game Fortnite 15 miljard waard'

26 okt 'FBI onderzoekt mogelijke misleiding Tesla'

26 okt Barclays niet aangeklaagd voor deal Qatar

26 okt 'Airbus bezig met outsider voor bestuur'

26 okt VW en Ford samen in zelfrijdende wagens

26 okt Navigatiebedrijf Clarion in Franse handen

26 okt Staat in cassatie over onderzoek SNS Reaal

Analistenadvies luidt:

Signify: naar €25 van €26 - Morgan Stanley

Aperam: verlaging naar €44 (buy) - Jefferies

Core Labs: naar $105 van $115 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:



Zo vol als de agenda deze week, ism, zo leeg is die vandaag:

07:00 HSBC Q3-cijfers

08:00 KBC Q3-cijfers

13:30 VS consumentenbestedingen sep 0,3% MoM

En dan nog even dit

Sraks eens zien hoe de markt er daar bij staat:

Jair Bolsonaro swept to power in Brazil’s presidential election, marking the country's hard pivot to the right https://t.co/EkHGNfK1l7 — Bloomberg (@business) 28 oktober 2018

De omzet mag wel weer eens omhoog:

Uhm:

Where will global growth come from in the next five years? https://t.co/dGkhQ90Rg4 — Bloomberg Markets (@markets) 29 oktober 2018

Tot hoe ver laat Beijing het komen?

THREAD 1) China's currency has taken center stage again after a period of calm. It's tumbled 8.8% against the dollar in the past 6 months. @TianChen95 and @endacurran illustrate the growing pressure on the yuan https://t.co/qGE8IXKLYm pic.twitter.com/zkwGHVoKVf — Bloomberg Markets (@markets) 29 oktober 2018

Er is nog steeds veel kritiek:

This has been Facebook's toughest year as a public company. Analysts hope it can't get any worse https://t.co/wmKeLtROzo — Bloomberg Markets (@markets) 29 oktober 2018

Van mij mag het. Ik ben long een appartement binnen de ring, vandaar:

Private equity billionaire says Amsterdam could steal London's prized position as financial hub in light of Brexit in interview with the FT. https://t.co/D7zo6LBr8a — Javier Espinoza (@JavierespFT) 29 oktober 2018

Poeh, zo denk je dit jaar nog €8 miljoen omzet te halen en dan is letterlijk alles in één klap over:

Nieuws: Fabrikant Stint vraagt faillissement aan. ‘We zijn de nek omgedraaid’, zegt eigenaar Edwin Renzen over het verbod van de minister om met Stints de weg op te mogen. Vijf weken na ongeval Oss is het einde verhaal. https://t.co/g5OqJNOwlH — Mark Misérus (@miserus) 29 oktober 2018

Tot slot, Nederland belasting- en subsidieland:

Als je vijf jaar een Tesla (Model S P90D) lease auto hebt, krijg je dus 70.000 euro subsidie, antwoordt de regering op mijn vraag.

Milieuwinst is zeer klein (1)https://t.co/P5zoSRXTXr — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) 29 oktober 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.