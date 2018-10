TA: AEX stampt steun stevig aan

Wereldwijd kregen de beurzen afgelopen vrijdag opnieuw een flinke tik, waarmee de winsten van een dag eerder bijna geheel verdampten. Vooral tech had het zwaar.

Bij ons wist de Nederlandse beurs vrijdag echter een groot deel van de ochtendverliezen in te lopen. Wat op korte termijn verlichting kan geven, is de forse oversoldconditie van de AEX index, nu de RSI opnieuw naar de 30-zone is gezakt.



Voor een technisch analist is het belangrijk de vraag-aanbod processen onder de oppervlakte van de markt, goed in kaart te brengen. Het huidige sentiment wordt vooral gekenmerkt door een zeer hoge volatiliteit, met grote uitslagen van de koersen. Het enorme verschil tussen het hoogste punt van afgelopen week (527,49) en het laagste punt (500,45) is illustratief hiervoor.

Kooigevecht

Ik heb dit hier al eens eerder beschreven, de strijd tussen kopers en verkopers is soms een kooigevecht met veel gooi- en smijtwerk. Voor een technisch analist is dit interessant, want de koerspatronen die gevormd worden geven veel informatie over de conditie van de markt.

Vooral of er verandering in het sentiment optreedt. Er zijn op dit moment enkele gematigd positieve signalen op de AEX, die signaleren dat de ondertoon langzaam ten goede draait. Maar laten we de negatieve signalen niet vergeten, de strijd is dus nog niet gestreden.

Positieve signalen:

De steun rond 506 punten is sterk en heeft zich nu meerdere malen bewezen.

Een doji, die vaak voorkomt op draaipunten van de markt.

De AEX is sterk oversold, in combinatie met positieve divergentie op de RSI.

Het 9-jarige stijgende trendkanaal is intact.



Negatieve signalen:

Korte dalende trendje is intact.

De forse gap van begin vorige week ligt nog zwaar op de maag.



Sterke steun

De AEX-val van vrijdagochtend dik onder de 506-punten steun, is goed opgevangen. Na een zeer zwakke opening werd de AEX in de loop van vrijdag door koopjesjagers weer opgepakt, waardoor de index kon herstellen. Hoewel de AEX met verlies de dag uitging, wist de index rond het hoogste punt van de dag te sluiten.

Aanvankelijk werd tijdens de beurssessie massaal verkocht, waarbij de AEX zelfs even dik onder de steun zakte. De AEX heeft vrijdag zowel de opening- als de slotstand in de hoogste regionen van de dag neergezet. Dit koersverloop herkennen we als een zogenaamde Doji, die vaak op een draaipunt van de markt voorkomt.



Dragon Fly Doji

De AEX heeft rond de steun 506 een ommekeerpatroon gemaakt, die op een draai in het sentiment kan wijzen. Ik herken een Dragon Fly Doji, waarbij de opening en het slot nagenoeg gelijk zijn en bovendien rond het high van die dag liggen.



Deze Doji, die uit de Candlestick-familie komt, illustreert de overgave van de verkopers. Op de dag van de Doji wordt er hevige strijd geleverd tussen vraag en aanbod. Eerst komen de verkopers aan bod, maar naarmate de koersen dalen, keren de kopers terug. Uiteindelijk zijn de laatste de overwinnaars, waardoor de index rond het hoogste punt van de dag afsluit.



Waarschijnlijk is toen iedereen die had willen verkopen, inmiddels uitgestapt, waardoor de aanbodzijde van de markt op gegeven moment leeg was. Tijdens de sessie vrijdag draaide het sentiment en werd er weer gekocht, mogelijk vooral door lange termijn beleggers.

Vergeet niet dat hier (rond 506) de onderkant van de lange stijgende trend uit 2009 ligt. Uiteindelijk sloot de AEX op 507,52. Dat was tegen het hoogste punt van die dag aan, maar ook rond het startpunt van die dag.





Onderzoek naar de Dragon Fly Doji

Volgens de Amerikaanse beurshandelaar en technisch analist Thomas Bulkowski, die zeer uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar koerspatronen kan een Dragon Fly Doji belangrijke informatie over een mogelijke trendreversal (=draai in de markt) geven. In zijn boek Encyclopedia of Candlestick Charts bespreekt hij de statistieken van dit patroon. Hij waarschuwt wel dat de eerst een breakout moet worden afgewacht, anders is de betrouwbaarheid van de Dragon Fly Doji slechts 50%.

Oversold

De RSI van de AEX (onderste helft van de grafiek) geeft op dit moment een matige oversold conditie (licht uitverkocht) aan. De RSI (Relative Strength Index) vergelijkt de kracht van recente koersstijgingen met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen soms uitverkochte (oversold) condities blootgelegd worden.

Deze situatie treedt op bij waarden onder 30, zoals nu. Let op, hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke dalende trend kan soms wekenlang oversold blijven. En de trend van de AEX is nog steeds sterk neerwaarts gericht.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op nu de koers nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een aankomende trendverandering. Deze stituatie (oversold + positieve divergentie) treedt nu op.



Dalende trend

Zolang de AEX-index niet lukt uit correctieve (dalende) trendje van de afgelopen drie weken te breken, blijft het technische plaatje kwetsbaar. Het patroon met lagere toppen en bodems sinds eind juli is intact.

Gap

Technisch heeft de AEX in een eventueel herstel nog te maken met de onderkant van de recente gap (binnen de rode cirkel). Het AEX herstel van donderdag liep vast op de onderkant van de gap. Dit koersgat (ook wel koershiaat genoemd) in de rode cirkel, ligt tussen 514,44 (de high van dinsdag) en 518,70 punten (de low van maandag).

Zolang de AEX-index het koersgebied van de gap niet weet te overschrijden, blijft het technische plaatje zwak. Zoals eerder gezegd: het is een dubbeltje op zijn kant en het leed is nog niet geleden.