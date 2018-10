Slot: De Vijf staat er nog

AEX 500,45 is de nieuwe laagste stand waar u mee mag rekenen. Dankzij een sterk slot op het Damrak - het was even penibel - staat de vijf nog op het bord, Maandag zien we wel weer.

In deze slotcall beperk ik me zoveel mogelijk tot de lijstjes met de harde cijfers. Het hoe en waarom van deze daling weet u intussen, of hebt u hier al een duidelijk mening over. Dit tikte ik ook al in het liveblog (copypaste): de daling mag er zijn, maar er is nog geen sprake van paniek:

De volatiliteit stijgt wel, maar staat net boven 20 nog lang niet niet op sirenestanden

De AAA-rentes dalen, maar imploderen niet Er zijn nog geen chocoladeletters koppen in de kranten en geen beursjammerverhalen op tv dat het allemaal zo erg is en nooit meer goed komt

Angst-asset goud stijgt wel, maar niet veel. De oplopende dollar is hier waarschijnlijk ook debet aan. Wel grappig, ik had dat nog niet getikt, of goud schoot een paar dollar omhoog

De grote uitdaging voor ons allemaal is in hoeverre de daling gerechtvaardigd is, gelet op de te verwachten winsten en economische ontwikkeling in de komende twaalf maanden. De beurzen lijken nu te zeggen dat we de winstpiek hebben gehad, maar hoeveel gaan ze dalen? That's the question.

Hier zijn de schadeformulieren. Ik geef zowel de maand als de weekscores. Eén ding is duidelijk: oktober maakt haar faam en statistiek als slechtse beursmaand van het jaar waar. U ziet dat de AEX niet eens zo slecht presteert. De Bel20 zit zelfs in een bearmarket en de S&P 500 dipt nu ook

Deze week geeft min of meer hetzelfde beeld en de AEX blijft nu wel achter. China valt op met die stijging. Beijing begint die daling nu ook op te vallen en vult u het verder zelf maar in.

AEX

Gelukkig hebben we Ahold Delhaize nog! Poeh, wat een dalingen. Hoe vol is uw watchlist al? Want er zijn een hoop mooie aandelen - die al vaker een beursklap, recessie of krach hebben overleefd - flink goedkoper geworden. Er is een maar: wat goedkoop is, kan nog goedkoper worden.

het zijn de defensieve waarden die de minste schade hebben deze week, met Randstad als opvallende uitzondering. Shell is dat eigenlijk ook wel. Bij ArcelorMittal komt alles samen: handels- en valuta-oorlog, teruglopende economie, maar.... nog geen verlaagde verwachtingen. Opvallend.

AMX

Als Flow Traders er zo boven uitspringt in de AMX, dan weet u de rest wel.

Mooi weekje voor Fugro, maar voor Arcadis was het wat minder.

AScX

Nieuwkomer, cyclisch en duur groeiaandeel Alfen blijft verbazen! Binck ook, dat verdient nu toch gewoon geld in deze markt? Heijmans is weer eens terug bij af en arm Kiadis.

Toch nog een wonder deze week, Wessanen!

Hopelijk bakt Wall Street ze niet al te bruin vanavond, in dat geval melden wij ons wel weer. Anders tot zondag bij mijn vooruitblik. Als er daarvoor nog verzoekejs voor grafieken of data zijn, lees ik dat in de comments. Prettig weekend. Oh ja, als u wakker ligt van de beurs, neemt u te veel risico.