RTLZ's Beurs Inside met Galapagos Beurs vandaag

In de vierde aflevering van RTLZ's Beurs Inside is Galapagos' ceo Onno van de Stolpe te gast. Van de Stolpe zal door presentator Roland Koopman aan de tand gevoeld worden over de recente gebeurtenissen bij Galapagos, zoals de ontwikkelingen bij filgotinib en de plotselinge verkoop van het taaislijmziekteonderzoek aan partner AbbVie. Voor de pauze bespreekt Koopman de toestand op de beurzen van de afgelopen week met Jim Tehupuring, Jos Versteeg en IEX' Nico Inberg. U kunt zich hier aanmelden voor vanavond (20:30 uur).





De koers van Galapagos was niet helemaal immuun voor de recente beursturbulentie. Na de forse stijging naar aanleiding van het positieve nieuws inzake filgotinib, plaatste de Mechelse onderneming een flitsemissie voor bijna €300 miljoen aan nieuwe aandelen tegen omgerekend €100 per stuk. Dat bracht de kaspositie opnieuw in hogere sferen en aan het einde van het derde kwartaal had Galapagos voor €1,37 miljard aan liquiditeiten voorhandig. Rondom die kwartaalcijfers maakte het ook bekend het onderzoeksprogramma naar taaislijmziekte over te doen aan partner AbbVie.

Dat bracht opnieuw geld in het laatje: in eerste instantie €45 miljoen gevolgd door eventuele mijlpaalbetalingen bij gebleken succes. Het lijntje met CF kan dus uit bovenstaand overzicht. Het meest kansrijke product is filgotinib, waarvan men dus onlangs positieve resultaten bekendmaakte inzake reuma (RA, Reumatoide Atritis). De markt voor RA zal volgens dataplatform GlobalData doorgroeien naar $28,5 miljard in 2025 voor de 8 belangrijkste geografische markten. Filgotinib is werkzaam tegen een heel scala aan aandoeningen, zoals reuma, de ziekte van Crohn en Colitus Ulcerosa (beide darmziekten).

CEO en oprichter van Galapagos, Onno van der Stolpe, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zijn bedrijf wil doorontwikkelen van biotech naar farmaceut. Daarvoor is veel geld nodig. Het ontwikkelen van medicijnen kost tijd en geld, maar het commercialiseren van medicijnen evenzeer. Daarom komt de ruime kaspositie van het biotechbedrijf goed van pas.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.