Liveblog: TomTom?!

Update 17:22 uur: TomTom?!

Oordeel zelf, ik ken deze bron niet en heb geen inlog om het verder te lezen. Het bericht of gerucht of wat het ook maar is gaat in ieder geval wel rond, dus ik meld het maar.

Krijg een tip en op #TomTom forum gaat dit ook al rond https://t.co/cUewJr9L74 pic.twitter.com/IWgn1Ncku4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Update 16:45: S&P 500 en dip of?

Het staat op het bord.

Maandje geleden nog all time high, maar als laatste ontwikkelde index zit nu ook de S&P 500 in dip of correctie. Is officieuze term, maar het percentage is wel voor het eggie pic.twitter.com/e3ExxVjTnd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Tja, wat valt er nog over te zeggen? De daling mag er zijn, maar toch is er naar mijn bescheiden smaak nog geen sprake van paniek en - excusez le mot, zo heet het op de vloer - er is nog geen uitkotsmoment geweest:

De volatiliteit stijgt wel, maar staat net boven 20 nog lang niet niet op sirenestanden

De AAA-rentes dalen, maar imploderen niet

Er zijn nog geen chocoladeletters koppen in de kranten en geen beursjammerverhalen op tv dat het allemaal zo erg is en nooit meer goed komt

Angst-asset goud stijgt wel, maar niet veel. De oplopende dollar is hier waarschijnlijk ook debet aan

Het is weer een bende, maar het went snel, hé? #AEX pic.twitter.com/cUEpjCUW56 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Update 14:30: BBP Q3 VS

Meevallertje. Weer. De Amerikaanse economie blijft verbazen. De koersen reageren (nog) niet. Dit is de flash estimate. Er volgen dacht ik nog drie herzieningen dit kwartaal, maar die wijken zelden veel af.

Eerste schatting VS BBP Q3 valt mee, +3,5% #AEX pic.twitter.com/vatIdztxGV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Update 14:30: Fresenius

Fresenius is geen pure play, zeker niet. Maar toch. Om de ondergang van een paar van onze ziekenhuizen nou meteen op conto van de markt te zetten, gaat mij te ver. Misschien is het wel eerder een gebrek aan markt. Weet iemand nog meer van zulke aandelen? Dit zijn geïndexeerde en herbelegde koersen.

Bedrijf doet nog meer, maar Duitse #Fresenius doet ook in ziekenhuizen. De hashtags in deze tweet mag u verder zelf bedenken pic.twitter.com/PkTzK8I6OI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Update 14:05: Signify

Randstad is eigenlijk ook wel een beetje vaag. Of TomTom. Of Adyen. Wat dacht u vans Wessanen en Heijmans? Volatiliteit en momentum zijn rare dingen, is dat de conclusie?

Zit r toevallig net naar te kijken, er is geen nieuws voor zo ver ik zie en wee. Hoort beetje bij deze nerveuze markt, denk ik. Out of the blue bewegingen en vola #Signify pic.twitter.com/rtxVWYWJh6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Update 12:45 uur: Banken of detectives?

Een meer dan interessant artikel van Elsevier. Citaatje:

En daar gaat het wringen. Natuurlijk moeten banken opletten, maar hoe ver moet dat gaan? Mag het er in resulteren dat de schoonzoon van een Kamerlid ernstig wordt beperkt in zijn keuze voor een bank? En uiteindelijk betalen aandeelhouders daarvoor.

Als de kosten te hoog oplopen, wordt het voor hen niet meer aantrekkelijk om geld in banken te steken – en worden investeringen op dit vlak ook moeilijker. De coöperatieve Rabobank stelt dat zij zo’n duizend mensen heeft werken op de ken-uw-klant-afdeling, een niet te onderschatten kostenpost.

Met hoeveel ‘publieke’ taken mag je een bank opzadelen? In hoeverre zijn banken verantwoordelijk voor alle duistere praktijken en transacties die dagelijks verscholen gaan tussen de miljoenen legitieme overboekingen die via bankrekeningen worden gedaan? https://t.co/52elHVWQqu pic.twitter.com/HhQNZpSVEP — Elsevier Weekblad (@Else4Weekblad) 26 oktober 2018

Update 11:25 uur: Bel -20

De marktmalaise slaat weer toe en Brussel is de volgende.

Op intradag- en nog niet op slotbasis vooralsnog, maar de #Bel20 zit in een bearmarket pic.twitter.com/aBB0nr2JPT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Wie is de volgende, de DAX? De AEX staat op -12,5% vanaf de laatste top deze zomer op 576,90. De Eurostoxx 600 doet -13,4%.

De Duitse #DAX handelt ook met zusammen geknepen billen pic.twitter.com/4sgLUrrDLo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Zucht:

Het is weer bar en boos op de beurzen, #AEX zet alweer lagere jaarbodem neer op 502,52. Huiskamervraag: haalt de vijf de vrijmibo? pic.twitter.com/MVr1dDx1Sj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Update 10:40 uur: Het Gele Kabeltje

Uiteindelijk zijn het gewoon allemaal tweedehands autoverkopers in deze industrie. Tekenend voorbeeld dit. KIjk nog even goed onder uw bureau en in het computerhoek en kijk of u een geel kabeltje hebt. Als u mazzel hebt, maakt u zo in één klap uw handelsverliezen van deze maand meer dan goed :-)

"You got greedy."

Big bust-up in the US over market data, with theatrical flourishes to boot. https://t.co/qw0YqoZ28D pic.twitter.com/0VQHr404Yc — Katie Martin (@katie_martin_fx) 26 oktober 2018

Update 10:15 uur: Beter Bed

Goed en slecht nieuws tegelijk, maar Beter Bed hakt in ieder geval knopen door en dat wordt vooralsnog beloond. Hopelijk werkt deze link beter naar het persbericht van twee kantjes. Copypaste:

The mid-term strategy is supported by a performance framework in which clear measures with realistic ambitions have been formulated. The framework consists of strategic, customer, employee, operational and financial elements and metrics to track progress for each of the five strategic pillars. Key elements are:

Cost savings of €25 million by 2020

Capex investments of 3 – 4% of sales per year

Online channel share towards 20% of total Sales

In its drive for value creation, Beter Bed targets annual sales growth of 4-5% per year with sustainable EBITDA margins of 7-9% over the medium term.

#BeterBed heeft strategie-update en doet nu +5%: bespaart kosten, gaat voor online en skipt dividend 2018 en 2019. Hier het hele persbericht file://srv-iex-nt01/Userdata$/Arend.Jan.Kamp/Downloads/20181026%20Strategy%20Update%20Beter%20Bed%20Holding%20N.V..pdf pic.twitter.com/Pf9mq6fATC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Wat -82%, zoveel?! En dan is de koers al wat opgeklauterd. U mag zelf uitrekenen hoeveel Beter Bed per dag inleverde. Of 's nachts.

Neus dicht, kopen, wegleggen en er het beste van hopen? Kan, maar bedenk of Beter Bed een online-toekomst heeft, want dat is denk ik de crux.

#BeterBed kan ook wel een opkikkertje gebruiken. Het zijn intussen precies 900 slapeloze nachten pic.twitter.com/L8MZezJaYz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 oktober 2018

Update 10:00 uur: Ook goedemorgen

Laat ik het blog maar met de corvéelijst aftrappen:

AkzoNobel: naar overweight van equalweight (€88) - Barclays

Galapagos: naar €90 van €92 - Credit Suisse

Galapagos: naar $145 van $140 - JPMorgan

KPN: naar sell van hold en naar €2,15 van €2,75 - CFRA

Besi: naar €21 van €24 - Kepler Cheuvreux

PostNL: verhoging naar neutral - Citi

Coca-Cola European Partners: naa Ç40 van €38 - Jefferies

Het is niet veel soeps in Europa - de DAX 30 en Bel 20 staan op het randje van een bearmarket - en Azië is al helemaal bar en boos. De cijfers van vandaag vallen ook slecht. De grootste namen in Europa:

Total: -1,9%

BASF: -2,9%

Volvo: -1,5%

Valeo: -17,4% (toeleverancier auto-industrie na winstwaarschuwing)

Dan is er ook nog dit nieuws. Het gaat om een NXP Semiconductors afsplitsing: