TA: Beurs blijft behoedzaam

Het leed is nog niet geleden en het is een dubbeltje op z'n kant, maar voorlopig heeft de steun 506,05 standgehouden. Het steunniveau van 506,05 punten wordt gevormd door enkele belangrijke koersbodems van de afgelopen twee jaar. Hier ligt ook de top van medio 2015.

Pas indien de AEX hier opveert wordt een pullback-scenario voltooid. Vooralsnog blijft de beurs volatiel en de richting neerwaarts. De beurs blijft behoedzaam en van serieuze bodemvorming is thans nog geen sprake.



Europese paniekbarometer op weerstand

De onrust op de Europese beurzen heeft ervoor gezorgd dat de Europese paniekbarometer, de VIX index, fors is gestegen. Daarbij is de VIX op de toppen van de afgelopen maanden gestuit, maar er niet boven uitgebroken.

Dit wijst erop dat de onrust onder Europese beleggers thans binnen de veilige bandbreedte blijft. Per saldo beweegt deEuropese VIX index zijwaarts, tussen 11,46 (de bodem van 27 juli) en 22,28 punten (de top van 29 mei).

Indien de VIX opwaarts buiten de neutrale bandbreedte breekt is de schade niet te overzien.



Gap

Ook het AEX-herstel van donderdag liep vast op de onderkant van de recente gap. Dit koersgat in de grafiek, afgebakend met de rode cirkel, ligt tussen 514,44 (de high van dinsdag) en 518,70 punten (de low van maandag). Het hoogste punt van gisteren lag rond 513,64 punten.

Zolang het de AEX-index niet lukt het koersgebied van de gap te overschrijden, blijft het technische plaatje zwak. Zoals gezegd: het is een dubbeltje op zijn kant en het leed is nog niet geleden.



Lange termijn stijgende trendkanaal

Inmiddels is de AEX sinds de top van 576,90 punten van 27 juli ruim 12% gedaald. Daarbij is de AEX teruggevallen op de opgaande lijn vanaf 2009, aan de onderkant van het lange termijn stijgende trendkanaal.

De bodemlijn vanaf het low net onder 200 punten in 2009, ligt nu rond 500-506 punten. Deze markeert de onderkant van de uptrend en lijkt de recente koersval te stutten.

Technisch geeft het lange technische beeld van de AEX vanaf 2009 aan dat elke correctie van betekenis op een hoger niveau is opgevangen. De correctie van 2011/2012 bodemde rond 256 punten. De daaropvolgende correctie in de zomer van 2016 bodemde rond 378.

De recente correctie lijkt voorlopig te bodemen rond 506 punten. Het patroon met hogere bodems, van 256 naar 378, gaf aan dat beleggers op steeds hogere niveaus instappen en/of bijkopen.

Indien de steun rond 506,05 punten standhoudt, wordt de opgaande lijn met dus weer een hogere bodem gevalideerd. Ook hier is het dus afwachten.



Beste periode van het jaar ligt voor ons

Er is heel veel onderzoek gedaan naar seizoenseffecten. Daaruit blijkt dat historisch bezien in oktober de beste beursperiode van het jaar start. De beurswijsheid Sell in May and go away but remember to be back in september is daar een uitdrukking van.

Dit onderzoek geeft aan dat in de periode tussen eind september en april de beste beleggingsmaanden van het jaar liggen.

Maar bedenk ook dat oktober berucht is om zijn grote correcties, zoals zwarte maandag (19 oktober 1987), zwarte dinsdag (29 oktober 1929), zwarte donderdag (24 oktober 1929) en zwarte vrijdag (13 oktober 1989). Dit zijn de dagen met de grootste beursdalingen op één dag.

Opvallend is dat deze alle vier in de maand oktober plaatsvonden. Daar zouden we zwarte woensdag van 24 oktober 2018 aan toe kunnen voegen.

Elke lange termijn defensieve belegger zou nu, aan het begin van de beste beursperiode van het jaar, kunnen overwegen in te stappen of bij te kopen.

Recente correctie past binnen bandbreedte voorgaande correcties

Dit zijn alle voorgaande (+10%) correcties sinds 2009:

In 2011 daalde de AEX van 374 naar 256, een daling van 31,5%.

In 2015 daalde de AEX van 510 naar 378, een daling van 26%.

In 2018 daalde de AEX van 576 naar 506, een daling van 12%.

Stel dat de huidige correctie doorzet, maar binnen de lange termijn uptrend (dus rond of boven 506) wordt opgevangen, dan blijft de schade beperkt tot maximaal circa 12%.

Het valt op dat de huidige correctie duidelijk binnen de bandbreedte van alle vorige correcties valt. Bovendien zien we dat de correcties over een langere periode de neiging hebben om procentueel steeds beperkter in omvang te worden.