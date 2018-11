Beleggers verdeeld over Brexit Aandelen, Beurs vandaag

Na een rode oktober, hebben beleggers er vertrouwen in dat november een betere maand gaat worden. Meer dan de helft van de beleggers, 56,7% om precies te zijn, denkt dat de AEX de komende maand gaat stijgen. Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van november. Voor het komend half jaar denkt iets meer dan 50% ook dat de AEX gaat stijgen. De economische verwachtingen en de verwachtingen voor de aandelenmarkten blijven vrij stabiel, maar bij de toppers en floppers maakt ING een opvallende beweging. Hoe denkt u dat Brexit zal aflopen? Een onderwerp dat beleggers de afgelopen tijd behoorlijk bezighoudt is de Brexit. Wordt ie zacht, hard, komt ie er stiekem nooit of komt er een heel nieuw referendum? De spanningen lopen op en beleggers zijn verdeeld. Net iets meer dan een derde van de beleggers denkt dat het een softe Brexit wordt. Daarna denkt 24,1% dat het een eeuwig uitstel wordt, net als bijvoorbeeld Zweden. Maar ook een harde Brexit en een nieuw referendum krijgen rond de 20% van de stemmen. Dit is de uitslag van de bonusvraag: Hoe denkt u dat Brexit zal aflopen? 20,5% - Een harde Brexit

34,1% - Een softe Brexit

24,1% - Eeuwig uitstel na 29 maart 2019

21,3% - Er komt een nieuw referendum Bull/Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is een halve punt gedaald, van 53,9 naar 53,5. Het blijft daarbij op bullish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Beleggers zijn wat negatiever geworden, maar veel is het niet. Deze maand hebben 501 beleggers onze vragenlijst ingevuld. Waarvoor onze hartelijke dank.

Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor november is als volgt (tussen haakjes de score voor oktober): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 6% (was 10,4%)

Optimistisch: 44,9% (was 44,9%)

Neutraal: 34,5% (was 30,8%)

Pessimistisch: 12,8% (was 12,2%)

Zeer pessimistisch: 1,8% (was 1,6%)





Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 8,4% (was 9,7%)

Optimistisch: 37,9% (was 39,5%)

Neutraal: 30,5% (was 31,5%)

Pessimistisch: 20,2% (was 15,2%)

Zeer pessimistisch: 3% (was 4,1%)





AEX komende zes maanden Omhoog: 55,3% (was 51,2%)

Neutraal: 25,8% (was 29,9%)

Omlaag: 18,9% (was 18,8%) AEX komende maand Omhoog: 56,7% (was 47,6%)

Neutraal: 23,6% (was 34,0%)

Omlaag: 19,8% (was 18,4%)

Aandelenkeuzes november Weinig beweging bij de aandelenkeuzes van november. Er is maar één aandeel dat een grote beweging maakt: ING. De voormalige flopper is deze maand opeens bij de toppers verschenen. Bijzonder, want financials liggen niet bepaald goed dit jaar. Misschien denkt u door de goede cijfers dat het toch weer goed komt met de bank. Bij de toppers verwisselen ASML en Royal Dutch Shell van plaats, maar blijft de top drie met Aegon erbij intact. Welk aandeel er bovenaan bij de floppers staat mag ook geen verrassing meer zijn: flopfavoriet Altice. Samen met Signify is dit aandeel in 2018 nog niet uit de lijst met floppers verdwenen. Nieuw tussen de floppers deze maand zijn KPN en Randstand. Voor beide aandelen wordt weinig goeds verwacht. Toppers november Stemmen Floppers november Stemmen ASML +61 Altice Europe -47 Royal Dutch Shell +55 Randstad -43 Aegon +25 KPN -27 ING +23 Signify -25

Alle voor- en tegenstemmen voor de maand november ziet u in de grafiek hieronder.

Long is blauw, short is rood en groen is het gemiddelde van die twee.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.