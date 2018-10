Slot: Prima herstel

De AEX (+1,1%) begon de dag nog in het rood, maar wist al snel een mooie plus op het bord te zetten. Het is zwaargewicht ASML (+3,6%) dat de kar trekt.

Met deze plus presteren we in lijn met de overige Europese indices. De DAX (+1,0%) en CAC (+1,3%) weten ook mooie winsten te boeken. Kijken we naar Frankrijk dan zijn het Peugeot (+7,0%) en Capgemini (+6,3%) die de index mee omhoog slepen.

Ook de macro's zaten vandaag niet tegen. Om 14.30 uur kwamen de orders voor duurzame goederen uit en die stegen in september met 0,8% ten opzichte van de maand daarvoor. Dit was een goed cijfer, want economen gingen juist uit van een daling.

Besi

Wie bij opening had gedacht dat Besi de dag af zou sluiten met een plus van ruim 8% is vandaag spekkoper. Er zit bijna 20% tussen de hoogste en laagste dagkoers. Dit soort uitslagen komen niet iedere dag voor, zelfs niet bij een chipper als Besi.

Toch waren de cijfers niet om over naar huis te schrijven. De winst daalde in het derde kwartaal naar €29,3 miljoen, terwijl Besi in Q3 2017 nog €52,9 onderaan de streep overhield.

Ook de outlook werd neerwaarts bijgesteld, want het bedrijf verwacht in het vierde kwartaal dat de omzet met 20 a 25% daalt. Of het een tijdelijke dip is of meer structureel van aard, zal de toekomst uitwijzen. Ik heb mijn glazenbol in ieder geval niet bij de hand.

Pharming

Ook de beleggers in Pharming (+8,5%) kunnen de kwartaalcijfers wel waarderen, al stond er vanochtend een plus van meer dan 10% op de borden. De omzet steeg in het derde kwartaal naar €38,6 miljoen, wat een aanzienlijk hoger bedrag is dan wat het biotechbedrijf in de afgelopen kwartalen in de boeken heeft weten te zetten.

Verder wist Pharming een winst van €11,7 miljoen te rapporteren daar waar er in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog €37,7 miljoen verlies werd gemaakt. Laten we hopen dat de mooie cijfers kunnen worden doorgezet. Year to date staat het aandeel 18% in de min.

Beter Bed

De eervolle vermelding gaat vandaag naar Beter Bed (+10,5%). Het aandeel is de afgelopen paar jaar massaal bij het grof vuil gezet, maar weet nu knap te herstellen. Het viel mij al eerder op dat de koers er de afgelopen paar dagen goed bij lag, maar voor het eerst dit jaar komt er een echt grote plus uit de bus rollen.

Het enige minpunt is dat de omzet van 260.000 stukken niet veel meer is dan het gemiddelde dagvolume. Of het herstel ook houdbaar is, is dus moeilijk te zeggen. Het zijn de verkopen van de Duitse winkels die moeten verbeteren, wil er een definitieve ommekeer komen.

Rentes

Veel gebeurt er niet in renteland. Alleen de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt fors. De Nederlandse tienjaars rente blijft stabiel op 0,53%.

Brede markt

De AEX gaat 1,1% omhoog en presteert hiermee in lijn met de overige Europese indices. De positieve uitschieter van de dag is de Italiaanse beurs met een winst van 1,8%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,7% omlaag en noteert 18,7 punten.

De beurzen in de VS weten ongeveer de helft van het verlies van gisteren goed te maken. De Dow (+1,5%), en S&P500 (+1,8%) doen het al goed, maar de Nasdaq (+2,7%) doet het nog een tikje beter.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,53%) en Duitse rente (0,40%) stijgen een basispuntje.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,6%) weten iets te herstellen.

Goud (-0,4%) moet het niet van deze dagen hebben.

Het Damrak

Galapagos (-4,4%) is de loser van de dag. Gisterenavond maakte het bedrijf bekend dat Abbvie het onderzoeksprogramma tegen taaislijmziekte overneemt.

De afgestrafte aandelen zoals Randstad (+3,1%), Signify (+2,9%) en Aalberts (+2,8%) behoren tot de winnaars van de dag.

ASR (-1,6%) blijft achter terwijl Aegon (+1,2%) en NN Group (+0,2%) wel aardig blijven liggen.

ASMI (+2,7%) feest in de achtergrond lekker mee. We hebben het dan over vandaag, want YTD staat er gewoon een min van 35% op de teller.

Beleggers hebben de cijfers van Arcadis (-5,2%) nog niet goed verteerd.

Flow Traders (-5,4%) daalt ondanks dat de AEX VIX heel redelijk blijft liggen.

TomTom (-1,6%) blijft ook maar in de bekende hoek zitten.

Sif (+4,9%) weet dan weer wel mooi te herstellen. De funderingspecialist van windmolens maakte vanochtend bekend dat het 47 monopiles mag produceren voor het windpark in Borssele.

Vastned (+1,8%) en Unibail Rodamco (+1,8%) doen het niet onaardig. Dit geldt niet voor vastgoedfonds NSI (-0,7%).

Nu nog even dit

Vanavond gaat het spektakel wederom beginnen op Wall Street. Na het sluiten van de handel publiceren Alphabet, Amazon en Intel haar derdekwartaalcijfers. Arend Jan houdt u hier via het liveblog van op de hoogte.

Adviezen

