Fondsenrondje: Omhoog!

We weten het voor elkaar te krijgen om ondanks de grote verliezen op Wall Street een plus van 0,5% op het bord te zetten. Vrijwel alle Europese indices staat er vandaag goed voor met winsten van 0,1% voor de DAX tot 0,7% voor de CAC.

Gisteravond kon ik niet vermoeden dat we groene cijfers zouden zien op het Damrak. De S&P500 sloot ruim 3% lager, terwijl de Nasdaq maar liefst 4,4% moest prijsgeven. Even een nachtje slapen en de futures staan al weer behoorlijk in de plus.

Zo hard kan het dus allemaal gaan. De cijfers van Microsoft en Tesla waren ook erg goed, waardoor dit misschien wel de trigger is voor een herstel op de aandelenmarkten. Aan de andere kant hebben we de afgelopen weken wel vaker wat valse uitbraken naar boven meegemaakt, dus ik onthoud mij van een voorspelling.

Besi

Het aandeel dat vandaag symbool staat voor het volatiele beursjaar is Besi (+4,3%). Vanochtend kwam de chipper uit Duiven met derdekwartaalcijfers en die waren zoals verwacht niet best. De winst daalde naar €29,3 miljoen, terwijl in Q3 2017 nog €52,9 werd verdiend.

Voor het vierde kwartaal verwacht het bedrijf uit Duiven dat de omzet met 20 a 25% afneemt. Op het eerste oog zeer schokkend, maar hier werd door de markt al rekening mee gehouden. Ondanks de winst van vanochtend is het aandeel dit jaar gehalveerd.

Pharming

De topper op het Damrak is met afstand Pharming (+8,3%) dat met meevallende kwartaalcijfers naar buiten kwam. Daar waar in Q3 2017 een verlies van 37,7 miljoen moest worden gerapporteerd, weet het biotechbedrijf nu een winst van €11,7 miljoen te boeken.

De omzet steeg in Q3 2018 naar €38,6 miljoen, terwijl de opbrengsten in het vorige kwartaal nog €30,1 miljoen bedroegen. Aandeelhouders van Pharming konden wel een succesje gebruiken, want het aandeel staat year to date nog altijd 17% lager.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,5% en presteert daarmee in lijn met de overige Europese indices.

De Amerikaanse futures noteren aanzienlijke plussen van 0,9% voor de Dow Jones en S&P500 tot 1,8% voor de Nasdaq.

Goud (-0,1%) weet nog geen richting te kiezen.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,1%) gaan weer omlaag.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,141 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,52%) en Duitse tienjaarsrente (0,39%) blijven vlak liggen.

Damrak

Galapagos (-2,7%) is de verliezer van de dag onder de Nederlandse hoofdfondsen. Gisterenavond maakte het bedrijf bekend dat het onderzoeksprogramma tegen taaislijmziekte aan partner Abbvie wordt afgestoten.

De bedrijven die de laatste tijd zijn afgestraft, liggen er wat beter bij. ASML (+3,0%), Randstad (+2,3%) en Aalberts (+2,0%) zijn daarvan het voorbeeld.

Informatieleverancier Relx (-0,1%) kwam nog eventjes met kwartaalcijfers langs. Het bedrijf gaf aan te voldoen aan de doelstellingen voor dit jaar.

ASMI (+2,0%) gaat in de achtergrond mee met Besi.

SIF (+1,4%) maakte vanochtend bekend dat het 47 monopiles mag produceren voor het windmolenpark Borssele.

Flow Traders (-2,3%) koelt wat af na een aantal prachtige weken voor het aandeel.

Lokaal begint Beter Bed (+2,0%) aan een wederopstanding. Er stond heel even een plus van 8% op het bord. Belangrijk nieuws kunnen we echter niet vinden.

Adviezen

Er zijn nog geen analistenadviezen bij ons bekend.

