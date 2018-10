Liveblog: Héhé

Update 17:15 uur: Picnic

Toevallig zijn het de buren van IEX in 020 en die karretjes rijden af en aan. Zou leuk zijn als Picnic zelf naar de beurs komt - en dan ieder kwartaal plus of min 10% op meer of minder dan verwachte aantal nieuwe klanten - maar dit begint ook iets te worden waar Ahold Delhaize en andere supers rekening mee moeten houden?

Helaas staaat er niets over omzet en winst (dat laatste mag u nog vergeten, denk ik) van Picnic in het stukje. Met Amazon en wie weet ooit ook Uber of een ander is beleggen in retail een hele uirdaging aan het worden. Verder leest u maar twee blogjes hieronder over Twitter en Tesla. Ook iets met omzet én winst.

Bij Picnic heb ik zelf maar een vraag: wat kost die fameuze last mile?

75.000 mensen op de wachtlijst: Picnic kan groei grote steden niet aan https://t.co/NgeIXptkDG pic.twitter.com/eXlnPEWqtr — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 25 oktober 2018

Update 16:30 uur: Héhé

Beetje lucht vanmiddag. Garantie tot de eerstvolgende koerstik, dat wel. Dat heeft deze dagen wel geleerd. Brand een kaarsje voor de Belgen, want de Bel 20 deed vandaag maximaal 19,8% vanaf de top, ofwel scheert langs een bearmarket. Met dank aan ABInBev.

Even onderliggend, de fondsen die slecht presteerden deze week voeren de stijging nu aan onder aanvoering van - wie anders - Besi. En oh ja, Unilever stijgt de hele week al. Hoe bevrijdend het handhaven van die #dividendtax werkt :-)

Update 16:30 uur: Verhip, Twitter

Een min bij Twitter. De koers doet echter +17,5%!

Twitter Monthly Active Users (millions)...

Q3 '18: 326

Q3 '17: 330

Q3 '16: 317

Q3 '15: 307

Q3 '14: 284

Q3 '13: 232

Q3 '12: 167

Q3 '11: 101

Q3 '10: 49



YoY % Change...

Q3 '18: -1%

Q3 '17: +4%

Q3 '16: +3%

Q3 '15: +8%

Q3 '14: +22%

Q3 '13: +39%

Q3 '12: +65%

Q3 '11: +106%$TWTR — Charlie Bilello (@charliebilello) 25 oktober 2018

Wat Joe zegt:

Very interesting to contrast twitter with Netflix, which crushed it on subscriber growth, but which saw a stock plunge. In this environment, the market is demanding profits, not just growth for growth's sake. https://t.co/0vPQ0LiIt2 — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 25 oktober 2018

Inderdaad:

And I think this has implications for the Ubers and WeWorks of the world, whose business models look much more like Netflix. Crazy growth, but not crazy profit's growth. — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 25 oktober 2018

Dit doe mij sterk aan de dotcombubbel rond 2000 denken. Die liep leeg toen iedereen door kreeg dat al die bedrijven met een hoop bombarie, maar zonder echte omzet en winst, ook echt geen serieuze omzet en winst gingen halen. Gebakken lucht. Daaarom hoort u mij ook altijd over omzet en winst.

Politiek, centrale banken en ander gedoe vind ik veel minder belangrijk. Zeker op lange termijn. Fantasie is leuk en heerlijk, zeker op de beurs, maar uiteindelijk moet er boter bij de vis and nubers don't lie. Zie dus Twitter vandaag en misschien ook wel Tesla. Bewijs, de S&P 500 versus de verwachte winsten.

Zei ik daar dotcombubbel 2000?

Update 14:25 uur: ECB persco

Hier ziet u live de ECB persco met president Mario Draghi van 14:30 tot maxinmaal 15:30 uur:

Eerlijk gezegd geloof ik het wel, maar als er echt nieuws is of er gaan koersen wapperen, dan meld ik me. Let op Italiaanse en Duitse rente en euro, zou ik zeggen.

Draghi: Risks surrounding the euro area growth outlook can still be assessed as broadly balanced, at the same time, risks relating to protectionism, vulnerabilities in emerging markets and financial market volatility remain prominent — European Central Bank (@ecb) 25 oktober 2018

Draghi: Yes there is weaker momentum, yes there is weaker survey data, but is this enough to make us change the baseline scenario? The answer is no. — European Central Bank (@ecb) 25 oktober 2018

Update 13:55 uur: Q3's Wall Street

CNBC heeft een handig en beknopt overzicht van alle grotere fondsen met cijfers voorbeurs Wall Street. Microsoft, Merck, Tesla, Ford, Twitter, Visa en nog meer: alles valt mee. Op één ding na: de outlook van AMD, dat gisteren nabeurs hier -22,3% op deed.

Stocks making the biggest move premarket: CMCSA, TWTR, BMY, SWK, LUV & more https://t.co/9teqeGrPiz — CNBC (@CNBC) 25 oktober 2018

Update 13:45 uur: ECB UNCH

Het rentebesluit waarvan u wist dat... Geheel voorspelbaar, geen koersreactie. Om 14:30 uur is de gebruikelijke persconferentie van de president.

#ECB UNCH en geen nieuws als ik t snel goed zie #AEX pic.twitter.com/P1o7ZYVxPp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 oktober 2018

Update 13:40 uur: Quants

Interessant voor de meelezende quants, want die zitten ook op IEX. Virtu is vooral een high frequency trader en concurrent van de helaas (zeg ik altjd) niet genoteerde Nederlandse handelswonderen Optiver en IMC.

In a letter to the SEC, Virtu’s CEO says exchanges should have to periodically disclose how much money they earn from each product sold to brokers and traders https://t.co/HczGppNbSa — The Wall Street Journal (@WSJ) 25 oktober 2018

Uiteraard moet Virtu het net als haar concurrenten en andere handelshuizen van volatiliteit hebben. Zie de vergelijking met Flow Traders, ik heb Virtu ook in euro's gezet.

Update 13:20 uur: Dividend

Is dit een nuttige V&A? Verlies u niet te veel in de dagkoersen als u lange termijn belegt. Zoals het nu lijkt gaan we de huidige beursonrust amper in de lange termijngrafieken terug vinden. Daar is meer voor nodig.

Verschilt per jaar, maar na 35 jaar AEX is het verschil bijna 1200 punten. Dat je weet waar op lange termijn vermogen vandaan komt. Daarom hakt #ABInBev er vandaag ook zo is. Die dividendverlaging kost op lange termijn héél véél geld pic.twitter.com/hcKJJCkd8Z — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 oktober 2018

Kijk en zoek maar:

Logaritmisch:

Update 13:00 uur: Randstad vs Uber?

Uber uitzendbu-ro-hóóó!

Nee, dan klinkt Randstad toch beter. Of? Wat dacht u anders? De CEO gaat natuurlijk niet zeggen dat hij al preventief zijn verhuisdoos al aan het inpakken is. Vertel het maar, Jacques. Want dit is een meer dan serieus onderwerp en wellicht staat deze markt weer disrupting te wachten. Heilige huisjes zijn er niet.

Zo werkte ik bijvoorbeeld zelf in 2000-2001 voor Monsterboard van Monster.com, dat als eerste de HR-markt online maakte. In die tijd was dit een van de bekendste en hipste dotcoms. En toen kwam LinkedIn en intussen hoort Monster bij het meubilair van Randstad. En draagt niet bij aan de winst, zeg ik er bij.

De CEO van @Randstad Jacques van den Broek maakt zich geen enkele zorgen over de komst van @Uber naar de #uitzendbranche 'Uitzendplatform van Uber? Dat doen wij al jaren' #Randstad

https://t.co/QsI3e4DlaG — BNR Nieuwsradio (@BNR) 25 oktober 2018

Update 12:35 uur: Amazon en Alphabet

Netflix was vorige week dik orde en gisteren was Microsoft dat ook. Recordcijfers zelfs. Vanavond zijn Apple en Amazon aan de beurt om Q3-cijfers te rapporteren en volgende week volgen Apple en Facebook. Eens zien hoe Amazon en Alphabet er momenteel bij staan. Dweilen is misschien een beter woord, hier Amazon.

Klagen verboden, want merk op dat de daling komt na een verdubbeling van de koers in minder dan een jaar. Let wel, het gaat hier over het op een na grootste beursfonds ter wereld en niet een of andere vage brievenbusbiotech op een hardcore achteraf industrieterrein.

Bij Alphabet is het niet anders. Dat wil zeggen, de daling nu. Met wat grillen omhoog en omlaag s dit fonds per saldo al een jaartje aan het zijwaartsen.

Hier heb ik de verwachte cijfers van Amazon voor vanavond (helemaal rechts) en de zevendaagse koersreacties op de vorige kwartaalrapportages. U ziet het, alles kan en is mogelijk. Helaas voor de liefhebbers om even met een optie of turbo de cijfers te dobbelen: Reuters geeft geen eendaagse koersreactie.

Zelfde plaatje van Alphabet:

Het verhaal begint eentonig te worden. Hoewel Amazon en Alphabet koerstechnisch op het randje van een bearmarket staan, zijn de omzet- en winstverwachtingen (nog) niet verlaagd. Dat levert op papier goedkopere aandelen op. En hoe. Amazon werd zelfs goedkoper toen de koers nog opliep als een dolle.

Het aandeel is nu in jaren niet zo goedkoop geweest. Pak hem beet 65 keer de verwachte winst voor komend jaar is op papier peperduur, maar met zulke groeicjfers is het peanuts. Vraag is wel hoe lang Amazon dit schier onmogelijke groeitempo kan volhouden. De daling duidt er op dat daar even wat twijfel over is?

Als het inderdaad minder wordt, kan die 65 keer de winst dan weer heel duur blijken te zijn. Wellicht ten overvloede, maar aan dividend doet Jeff niet, net als Larry en Sergey bij Alphabet. Die twee financieren van zeg maar wat uw dividend zou moeten zijn hun eigen hobby's, maar dat is mijn nare privé-opvatting.

Alphabet is ook alleen maar goedkoper geworden. U hoeft alleen geen raketgeleerde te zijn om te beseffen dat als de economie terugloopt, de adverentie-inkomsten ook minder worden en dus ook Alphabet mindere tijden tegemoet gaat. Daar wordt in ieder geval op vooruit gelopen door de beurs, lijkt het.

Hier nog even lang, ook bij Alphabet gaan winst en omzet ook parabolisch. Eéééns keert de wal het schip, maar wie te vroeg voorsorteert of te laat reageert laat veel geld liggen. Om het simpel te houden: de aandelen zijn in de aanbieding als Amazon, Alphabet en de economie blijven groeien, zelfs als het wat langzamer is.

Er volgen wellicht nog veel mooiere aanbiedingen, als de groei wegvalt en er misschien zelfs een (financiële) crisis uitbreekt. Die wordt alleen al zo vaak en zo veel voorspeld - er gaat geen uur voorbij zonder - dat die er misschien niet eens meer van kán komen #doordenkertje

Update 11:25 uur: ECB

Als u het niet erg vindt, volgen we vanmiddag met een half oog het ECB-rentebesluit om 13:45 uur. Misschien dat driekwartier later in zijn persco president Mario Darghi nog iets over de Italiaanse begrotingsruzie zegt, of de huidige marktturbulentie. Zal niet veel zijn, want hij wil vast geen olie op vuren gooien.

Bij de weg, Bloomberg vindt onze Klaas Knot havikser dan Jens Weidmann, de monetaire Panzer van de Bundesbank.

This ECB spectrometer suggests policy makers won’t raise interest rates until September 2019, at the earliest https://t.co/l3ebSRRHM1 pic.twitter.com/tFvP9ARYhO — Bloomberg (@business) 25 oktober 2018

Update 09:45 uur: Besi

Zal wel toeval zijn, maar met de daling vandaag staat Besi met haar nieuwe bodem dit jaar zo'n beetje op de top van de vorige cyclus. Verrekend voor de splitsing dan. Want cyclisch is Besi. Oprichter en topman Richard Blickmann zei eens tegen ons dat zijn bedrijf in éém kwartaal gemakkelijk kan krimpen of groeien.

Dat blijkt vandaag. Letterlijk. Zie die outlook-verlaging van inderdaad 20% à 25%. De Q3-cijfers zijn eigenlijk heel goed, Besi is een sterk bedrijf en aandeel, maar dat is het verleden en dat telt niet bij de koersvorming. Zeker vandaag niet in zo'n markt. Hoewel? ASML en ASMI stijgen. En dat na AMD (-22,3%) gisteren.

Volgt u het allemaal nog? Pfff. Correctie nu na 10:00 uur: intussen staat Besi +4%. Volgt u het allemaal nog deel II.

#Besi nu -6,7% op groter dan verwachte outlook-verlaging. Het is het meest cyclische fonds Damrak en dat laat de grafiek ook zien. Let wel, dit is keurig net bedrijf dat winst maakt (soms wat meer, soms wat minder) en dividend betaalt pic.twitter.com/ku9lTbA7kf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 oktober 2018

Het is nu 10:15 uur en ik moet even updaten, geloof ik. Misschien moeten we Jack van Gelder invliegen om hier live radiocommentaar bij te geven.

Ruim een uurtje beurshandel #Besi... pic.twitter.com/phjsU2eH4x — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 oktober 2018

Update 09:30 uur: ABInbev

Dividendverlaging, als dit maar geen trend wordt. Nu is ABInbev behangen met schulden - daar zijn al die overmames mee gedaan - en is het wellicht niet onverstandig schulden (eind juni was dat nog een wild schuimende $108,8 miljard) af te bouwen nu de lange neergaande trends in de rentes zijn gebroken.

Dat kan zeker roet in het jarenlange buyback en dividenfeest gooien. Enfin, u ziet de Bel20 relatief hard dalen, het komt hard aan in Brussel. Het bedrijf is toch een beetje het Belgische weduwen- en wezenfonds.