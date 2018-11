Slimste Belegger tipt: Topfit

Donderdagavond 1 november was het IEX Dream Team, Nico Inberg en Royce Tostrams, te gast in de Slimste Masterclass. Dit waren hun beste tips.

Tijdens de Slimste Belegger Masterclass van donderdagavond deelden fundamenteel analist Nico Inberg en TA'er in hart en nieren Royce Tostrams hun beste tips. Presentatrice Janneke Willemse maakte hun verhalen tot een geheel.

Beide coaches beginnen met een succesverhaal: een gelukte trade in De Slimste Belegger 2018. Zo heeft Royce Tostrams een goed rendement gehaald met een Turbo Long op de E-VIX. Nico had succes met zijn Turbo Long op TomTom, waar hij goed inspeelde op de overnamespeculatie.

"Basic-Fit is topfit"

Nico Inberg gaat tijdens de Slimste Belegger 2018 sowieso voor kwaliteit. Op een fundamenteel niveau kijkt hij naar de fondsen waar echt waarde ligt. Zijn algemene tip is: Goed kijken naar de (Q3-)cijfers.

Ook noemt hij drie kansrijke aandelen:

AMG

"AMG presenteerde donderdag prachtige cijfers door de sterke vraag naar een aantal metalen die het levert, zoals vanadium. Het bedrijf daalde onlangs fors omdat de lithiumprijs met 30% corrigeerde. AMG heeft echter meerdere 'ijzers' in het vuur. De winst staat na 9 maanden al op $2 en zou dit jaar zelfs in de buurt van de $3 of hoger kunnen uitkomen."

BAM

"De bouwers doen het nog steeds slecht, vorige week kwam Heijmans weer met een tegenvaller bij een groot project. Onderliggend echter is de bouwmarkt sterk, de huizenprijzen lopen op en er is veel vraag naar nieuwbouw. Bam, en ook VolkerWessels moeten dus betere prijzen kunnen vragen voor hun diensten. Ook aan de infrastructuurkant valt er veel te doen, de regering gaat flink investeren om het fileleed de komende jaren te verzachten."

Basic-Fit

"Een pareltje, dit wordt het 'McDonalds van de fitness'. De sportschooluitbater bouwt jaarlijks 100 nieuwe fitnesszalen in Europa. Nu vooral in Frankrijk, waar de penetratiegraad (het aantal mensen dat naar een sportschool gaat) nog vrij laag is. De grootaandeelhouder is aan het afbouwen, boven de €30 en dat zette het aandeel fors lager. Dat verandert echter niets aan de structuur van het bedrijf, dat de komende jaren hard zal blijven groeien."

Royce Tostrams: "Buy the dips"

Technisch analist Royce Tostrams heeft voor de Slimste Belegger een andere methode dan bij zijn reguliere beleggingen. Zo kijkt hij voor de Slimste vooral waar de intraday kansen liggen (6 dagen perspectief), waar hij normaal meer naar de lange termijn kijkt natuurlijk.

Tijdens de Slimste Masterclass gaf hij ook twee tips.

Royal Dutch Shell: "Dit aandeel mag zeker op je boodschappenlijstje staan"

"De koers van RDS is flink teruggevallen, helemaal van 31,5 naar 27. Op 27 bevindt zich een belangrijke steunlijn. Hoewel het aandeel nog niet helemaal is uitgebodemd, is het binnen de trend van de afgelopen jaren gebleven. Het is een aandeel dat we zeker in de gaten moeten houden. Maar stap niet te vroeg in."

GrandVision: "Na twee jaar eindelijk weer opgaande lijn"

Grandvision is een aandeel met een paar hele interessante kenmerken, ook op de korte termijn. Sinds begin dit jaar laat het steeds hogere bodems zien, dat is een teken dat het aandeel weer wordt gekocht. Op correcties zeker een interessant aandeel. Wat ook een goed teken is, is dat de blauwe lijn in de grafiek omhoog krult, na een periode van twee jaar dalen. Dit is de relatieve performance: hoe het aandeel het doet in vergelijking tot de rest van de markt. Ofwel: momenteel stijgt het aandeel harder dan de markt."

