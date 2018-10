Slimste Masterclass: Nico Inberg en Royce Tostrams Overig

Met nog ruim twee weken te gaan in de Slimste Belegger-competitie, is het voor u wellicht tijd om het roer om te gooien en een andere strategie toe te passen. En zelfs als u al een mooi rendement heeft behaald. Wie is er nou niet op zoek naar de ultieme klapper om de top van de ranglijsten te bereiken? Dat komt goed uit, want de beleggingscoaches van de Slimste Belegger staan voor u klaar. Op donderdagavond 1 november zullen Royce Tostrams en Nico Inberg tijdens een Slimste Masterclass hun ultieme handelstip voor de laatste twee weken van de competitie uit de doeken doen. Ultieme handelsideeën De coaches zullen ook even stilstaan bij hun beste en slechtste trades in de competitie tot nu toe. Welke lessen hebben ze hieruit getrokken? Daarnaast zullen Nico en Royce alle handelsideeën van elkaar kritisch onder de loep nemen. Zo weet u zeker dat u er als kijker met een flinke dosis beleggingsideeën vandoor gaat. Meld u daarom alvast aan en mis deze Masterclass niet: Datum: Donderdag 1 november 2018

Tijd: 20:00 - 21:00 uur

Deelname is gratis





Over de Slimste Belegger In samenwerking met IEX en Belegger.nl organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger, het leukste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis beleggingsspel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. En u heeft natuurlijk de mogelijkheid een ervaren beleggingscoach te selecteren, zoals Royce of Nico. Doet u nog niet mee aan de Slimste Belegger? Meldt u dan niet alleen aan voor de Masterclass, maar ook meteen voor het spel. Zo profiteert u niet alleen van de exclusieve tips en begeleiding van uw eigen coach, maar maakt u ook kans op mooie prijzen.

