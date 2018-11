Masterclass Slimste Belegger: Alle coaches aan zet Overig

Met nog maar enkele dagen te gaan voor het einde van de Slimste Belegger is het aankomend webinar hét moment om die laatste belangrijke tips op te doen en te stijgen in de ranglijsten. Op 15 november zal de laatste Masterclass daarom worden gegeven door Nico Bakker, Nico Inberg, Guy Boscart, Jim Tehupuring en Royce Tostrams. Dit is uw kans om voor de laatste keer gebruik te maken van de tips en adviezen van verschillende invalshoeken om uw beleggingen een laatste zet in de goede richting te geven. Met alle coaches die hun beste tips voor de laatste paar dagen geven kan het bijna niet misgaan. Handelskansen in de laatste week De coaches zullen u vanavond alles vertellen over hun strategie en welke handelskansen zij momenteel zien en hoe zij hun team naar de overwinning gaan leiden. Daarnaast heeft u de gelegenheid om live vragen te stellen aan de experts. Meld u daarom alvast aan en mis het laatste webinar niet: Datum: 15 november 2018

Tijd: 20:00 - 21:00 uur

Deelname is gratis





Over de Slimste Belegger In samenwerking met IEX en Belegger.nl organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger, het spannendste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis beleggingsspel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's.

