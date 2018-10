Beurstips van Guy Boscart & Jim Tehupuring

De eerste week van de Slimste Belegger 2018 zit er alweer bijna op! Afgelopen woensdag werd de tweede Masterclass gehouden, waarin coaches Guy Boscart & Jim Tehupuring hun strategie voor de komende spelweken uitlegden.

De markt maakt de laatste tijd flinke bewegingen. Dat maakt deze editie van De Slimste Belegger zeer spannend, erkennen beide coaches. Zij zien genoeg mogelijkheden met deze volatiele koersen.

Tijd dus voor coaches Jim Tehupuring (Probeleggen) en Guy Boscart (USMarkets) om tekst en uitleg te geven. Wat verwachten zij dat de markt zal doen? Houdt de volatiliteit aan of gaan we langzaam weer naar rustigere vaarwateren?

"Cijferseizoen in volle gang"

Probelegger Jim Tehupuring spot kansen op de markt middels fundamentele analyse en is een longbelegger. Hij gelooft dus dat per saldo de beurzen gaan stijgen. "Maar voor de komende periode focus ik op risico. Ik kijk eerst wat riskeer ik, en dan pas wat ik kan verdienen."

Waar gaat Tehupuring nog meer voor deze editie van de Slimste Belegger? "Ik focus me op indices, vooral de AEX en de DAX, valuta en olie. Ik geloof in geconcentreerd beleggen, maar ook spreiden. Ik neem dus maximaal vijf posities in van 10%."

Tenslotte mag een aantal tips natuurlijk ook niet ontbreken.

TomTom

"Ik heb al voor de helft een positie ingenomen in TomTom. Het is de afgelopen tijd hard afgestraft, het verloor 10% van de totale omzet, maar er staan veel dingen te gebeuren. Zo wordt de Telematics-divisie verkocht, die veel zou kunnen opleveren. Het aandeel heeft verder veel geld op de bank en geen schulden. De fundamentals zien er goed uit. TomTom noteert nu rond de €6,50 en ik geloof dat het minimaal €8 en misschien ook wel €11 kan worden. Er is genoeg potentie. Daarom hou ik TomTom de hele spelperiode aan."

Inspelen op cijferseizoen

"Het cijferseizoen is in volle gang en dat zorgt voor een mooie spelperiode. Zo kun je best wel vaak op korte termijn inspelen op de cijfers. Die komen altijd voorbeurs en er zijn uitgebreide rapporten beschikbaar op de websites van de bedrijven zelf. Daarin kun je lezen wat de resultaten zijn en wat de analisten verwachten, en op basis daarvan een oordeel vormen en positie innemen. Maar let op: één zin kan de koers lager zetten."

"De AEX gaat verder zakken"

Boscart kan het niet laten om te benadrukken dat #TeamGuy de Slimste Belegger tot nu toe het vaakst heeft gewonnen. Ook is hij positief over de komende spelperiode. "We zitten midden in een periode van forse koersdalingen. Deze downtrend komt mij goed uit, want ik beleg zowel long als short. Belangrijk in mijn strategie is money management en een strak stoploss-beleid."

Ziet hij de downtrend aanhouden? "De daling zat er al lang aan te komen", zegt Boscart. "De waarderingen in Amerika waren vrij hoog. Wat mij opviel was dat de laatste rally richting records vooral werd gerealiseerd door een klein aantal aandelen: Amazon en Apple bijvoorbeeld. De kleinere indices waren al aan het zakken. Als nieuwe records worden gedragen door slechts een klein aantal aandelen, is dat geen goed teken."

AEX

Hij bekijkt de AEX even nader. "Die trend was ook te zien bij de AEX, die werd ook gedragen door slechts een handvol grotere namen."



"De AEX is onder 517 punten gezakt en vormt een patroon van lagere bodems en lagere toppen. Het is duidelijk dat de AEX in mindere conditie is. De index is ook onder het 200-daags gemiddelde gekomen. De AEX gaat verder zakken", zegt Guy vastbesloten. "Er is iets fundamenteels aan het veranderen op de markt."

Toch heeft hij nog een kritische noot. "Het zal niet de AEX zijn die zal bepalen of en wanneer we verder gaan dalen. Als de Dow kucht, dan reageert de AEX."

Amazon

Op donderdagavond komt Amazon met cijfers. De reacties op cijfers waren eerder dit cijferseizoen niet goed. "Het zou me niet verwonderen als Amazon zomaar $100-150 kan verliezen op één dag, dan gaat de Nasdaq ook een verdere duikeling maken."

Masterclass terugkijken

Wilt u het webinar vol praktische tips nog terugkijken? Dat kan natuurlijk.





Kijk hier de Masterclass terug.



Het volgende webinar is op donderdag 1 november met het IEX Dream Team: Nico Inberg en Royce Tostrams. Voor dit webinar kunt u zich ook alvast aanmelden.

