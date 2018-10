Ernie, Forumleden,



Waarom geen enthousiasme voor EU, simpel: Juncker, Rutte, Merkel, Italie, Brexit, geen Democratie, CO2/klimaat bedrog geleuter van vele groepen in ons zeer kleine onbeduidende landje, hoogste belastingdruk van de wereld in Nederland/EU, hoogste bureaucratie en ambtenarendruk van de wereld in Nederland/EU, geen vrijheid meer/Big Brother is watching you op steeds onaangenamere en zeer dictatoriale ambtelijk georganiseerde wijze.



We zouden happy moeten zijn met onze heerlijke licht warme zomers, zoals 2018, maar gaan dan weer massaal zeuren over het klimaat/CO2 en gaan ons geluk dan vernietigen met windmolens geraas, belasting verhogingen, en dat eeuwige gezeur, enzv.



We zeuren dan natuurlijk weer over de grootte Boosdoener Shell, het best bedrijf met de hoogste salarissen van Nederland, die kinderen zou manipuleren op het Malieveld in Den Haag, wie is er hier nu gek geworden evenals die zieke gekke Zwarte Piet feest vernietigers, zeker niet SHELL.



Kortom Nederland is een doodziek land geworden met te veel slappelingen, te veel super softies zonder enig karakter en ruggegraat, en te veel profiteurs en ook politici/ambtenaren die zich verrijken over de rug van zeer domme hardwerkende slaafs belasting betalende zich nooit verdedigende Nederlanders, helaas de brave gekkies in onze maatschappij, die helemaal niets kunnen tegenhouden en veranderen aan deze gek geworden Maatschappij Nederland/EU.



Nederland en alle Nederlanders in Godsnaam krijg je gezond verstand terug, of is dit land niet meer te redden en aan de gelegaliseerde Wiet/Drugs zweverigheid en eeuwigdurende verstands-vernietiging?



M.v.g. Ronald Engels